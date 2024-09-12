Среди иностранцев вырос спрос на путешествия в Россию осенью

Количество бронирований туров в Россию иностранцами этой осенью выросло в 1,5-2 раза по сравнению с тем же периодом 2023 года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

"Туроператоры по въезду отмечают для первой половины осени 2024 года рост количества бронирований туров иностранцев в Россию - в 1,5-2 раза по сравнению с прошлым годом. Конец высокого экскурсионного сезона поддерживает начало сезона деловой активности", - говорится в сообщении.

По данным туроператоров, больше всего туристов приедут в Россию осенью из Китая (65%). Также планируют путешествия в РФ граждане ОАЭ (10%), Ирана (8%), Индии (7%), Саудовской Аравии и других стран Персидского залива (5%), Белоруссии (2%), стран Юго-Восточной Азии (2%), постсоветских стран и Европы (1%). В топ самых посещаемых иностранцами городов европейской части России этой осенью вошли Москва и Санкт Петербург (80%), Мурманск (7%), Казань (5%) и Сочи (3%).

Что касается туристов из Китая, то более половины из побывавших в РФ граждан за прошедшее лето посетили Приморье и Приамурье, около четверти - Москву и Санкт-Петербург, еще около четверти - города Сибири (прежде всего Иркутск, Красноярск и Новосибирск) и Урала (Екатеринбург), рассказали в ассоциации "Мир без границ".