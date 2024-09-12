В АТОР рассказали о подорожании отдыха в новогодние праздники

В 2024 году стоимость отдыха в России на новогодних каникулах вырастет в среднем на 20–22% по сравнению с предыдущим годом. Это связано с подорожанием отдельных составляющих отпуска, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин в разговоре с «Интерфаксом».

Например, стоимость аренды жилья выросла на 15–20%, а расходы на транспорт – на 20–25%. Ромашкин также отметил, что рост зарплат персонала стал одной из причин увеличения стоимости отдыха. Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин отметил, что транспорт – самая дорогая составляющая путешествий.