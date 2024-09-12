Вложения в отечественную туринфраструктуру выросли в четыре раза

В России активно развивается туристическая инфраструктура: за год вложения в эту отрасль выросли в четыре раза, сообщает «Коммерсантъ».

В частности, сейчас в стране в стадии активной реализации 3,6 тыс. туристических инвестпроектов общей стоимостью 532 млрд руб. Только в январе — марте 2024 года бизнес вложил в турпроекты 156,7 млрд руб. — вдвое больше по сравнению тем же периодом 2023-го.

Основной объем инвестпроектов — это строительство и реконструкция номеров и баз отдыха. Сейчас около 11 % объема таких объектов строят в Краснодарском крае, по 4,4 % — в Калининградской, Нижегородской и Свердловской областях, 3,8 % — в Москве и Подмосковье, 3,3 % — в Крыму, 2,9% — в Санкт-Петербурге.

Бизнес идет вслед за спросом: в России становится популярным внутренний туризм. К примеру, в первом полугодии 2024-го число поездок по стране выросло на 11,8 %, до 39 млн, и качественной инфраструктуры стало не хватать. Также развитию туротрасли способствует господдержка инвесторов, например льготные кредиты под 3–5 %, создание особых экономических зон и территорий опережающего развития и т. д.

Тем не менее ряд экспертов «Ъ» сдержанно комментируют оптимизм бизнеса: многие обратившиеся за льготными займами после подсчетов отказываются от реализации проектов. Соответственно, статистика заявленных к выделению средств в десять раз больше фактически полученных. Кроме того, сдерживающий развитие туротрасли фактор — трудности с выдачей российских виз иностранным туристам.

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