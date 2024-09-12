Стало известно, сколько туристов посетили курорты Кабардино-Балкарии

С начала года Кабардино-Балкарию посетили больше 800 тысяч человек, 635 тысяч из них — побывали на курортах региона летом.

«Наш регион лидирует по среднему количеству ночевок туристов. По данным Минэкономразвития России, в республике в 2024 году останавливаются в среднем почти на неделю, средний показатель по стране — 4 дня», — сообщил в своем телеграм-канале глава региона Казбек Коков.

По его словам, всего с начала года в республика приняла почти 800 тысяч туристов. Рост туристического потока по сравнению с аналогичным периодом 2023 года составил 28%. При этом за три летних месяца курорты региона посетили 635 тысяч путешественников. Это на 6% больше, чем летом прошлого года.

При этом флагманом туристической отрасли региона, по данным Кокова, остается курорт «Эльбрус».

«„Эльбрус“ не только привлек туристов, но и способствовал росту интереса отдыхающих к другим рекреациям республики и ее инвестиционной привлекательности. Одним из наиболее важных эффектов увеличения турпотока является рост предпринимательской активности. В 2018 году объем оказанных услуг в сфере туризма составлял один миллиард рублей, за 6 лет показатель вырос более чем в 13 раз, существенно возросли и поступления в бюджет», — напомнил Коков.

Ранее институт развития «Кавказ.РФ» сообщал, что «Эльбрус» за три летних месяца принял 266 тысяч туристов, из них 105 тысяч человек приехали на высокогорный курорт в августе.