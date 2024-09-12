Летом на курортах Кубани отдохнули 10,5 млн туристов

Курорты Краснодарского края за лето 2024 года посетили 10,5 млн отдыхающих, что на 8% больше, чем за аналогичный период 2023 года (9,7 млн человек). Самыми посещаемыми направлениями стали Анапа, Сочи и Геленджик, об этом сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

"Этим летом в Краснодарском крае отдохнули 10,5 млн туристов", - написал он в Telegram-канале.

По данным краевых властей, еще 4,5 млн туристов приехали на однодневные экскурсии, что на 10% больше показателя 2023 года. При этом самыми посещаемыми курортами стали Анапа, Сочи и Геленджик.

"Самая высокая концентрация туристов минувшим летом была в Анапе - город-курорт принял более 3,1 млн человек. На втором месте Сочи - 2,9 млн и Геленджик - 2,1 млн туристов ", - добавили в пресс-службе краевой администрации, отметив, что также, туристы стали чаще выбирать Туапсинский, Ейский, Темрюкский районы и Новороссийск.

Уточняется, что для отдыхающих в регионе работает почти 11 тыс. отелей, гостиниц и санаториев самых разных категорий. Общая емкость объектов размещения в Краснодарском крае составляет 633,5 тыс. В среднем гостиницы и отели этим летом были заполнены на 89%.

Прогнозируемая средняя загрузка курортов Черноморского побережья в бархатный сезон составит порядка 75%, прирост потока отдыхающих ожидается в пределах 2-3%. До конца года курорты края планируют принять еще несколько миллионов гостей.

Краснодарский край - один из основных туристических регионов России. В общей сложности по итогам 2023 года турпоток в регион достиг рекордной отметки в 18,6 млн отдыхающих. На сегодня в регионе свыше 590 благоустроенных пляжей, более 200 санаториев и свыше 250 туристских маршрутов. Также открыты более 100 объектов сельского туризма, в том числе 30 виноделен, куда можно приехать с экскурсией.