Мечта в космосе: логотип курорта Mriya появился на ракете Роскосмоса

11 сентября Роскосмос запустит пилотируемый корабль «Союз МС-26» с новым лого курорта Сбера Мрия, чтобы доставить космонавтов и груз на Международную космическую станцию. Нанесенный на корпус космического корабля логотип знаменует ребрендинг курортного комплекса, в котором заключены безграничность мечтаний человека и стремление к гармоничному будущему.

© Пресс-служба

Философия совершенного гостеприимства и наука слились воедино благодаря партнерству Мрия и Роскосмоса. На корабль нанесли обновленный логотип курорта с цветком лотоса длиной 3,2 метра. Также космонавты возьмут с собой флаг Мрия, который вернется на Землю в 2025 году. Посмотреть на запуск пилотируемого корабля, стартующего с космодрома Байконур, можно будет в прямом эфире в социальной сети курорта Мрия Вконтакте и на сайте Роскосмоса.

Самвел Саруханян, генеральный директор курорта Мрия:

© Пресс-служба

“Мрия сегодня – это мечта, ставшая реальностью. Мы перешагнули новый рубеж развития — он заключается не только в ребрендинге, но и возможности воплощать смелые проекты, которые выходят за пределы Земли. Цветок лотоса, нанесенный на ракету Роскосмоса, это символ возрождения, умиротворенной жизни, совершенства, изящества и стремления к солнцу. Запуск пилотируемого корабля с новым логотипом — воплощение наших мечтаний о будущем. Мы хотим разделить это космическое событие со всеми и приглашаем на трансляцию запуска ракеты в социальные сети курорта”.

© Пресс-служба

Запуск ракеты пройдет с 31-й площадки космодрома Байконур в Казахстане ракетой-носителем «Союз-2.1а». В основной экипаж 72-й длительной экспедиции на МКС входят космонавты Роскосмоса Алексей Овчинин и Иван Вагнер, астронавт NASA Дональд Петтит, в дублирующий — космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Алексей Зубрицкий, астронавт NASA Джонатан Ким. В обитаемых отсеках корабля размещено 130 кг грузов: фото и видеоаппаратура, личные вещи астронавтов, рационы питания и свежие продукты, а также инструменты для проведения научных экспериментов.