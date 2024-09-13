В Вологодской области продолжают развивать туристическое направление. Вологодчине есть чем приятно удивить и порадовать туристов, и главная задача – донести этот факт до всех россиян. Регион начал рекламировать свой туристический потенциал самыми разными способами и на максимально широкую аудиторию.

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Так, на телеканале «Россия 24» вышел ролик с красотами Вологодчины, наблюдать его можно будет в течение трех месяцев.

Конкретно для жителей Санкт-Петербурга и Ярославля и их гостей в понедельник открываются выставки – в аэропорту Пулково и на железнодорожном вокзале соответственно. На выставках представлены Вологодский Кремль, древние монастыри, культурно-исторические достопримечательности, природа и красоты Вологодчины.

А в Москве выставки о Вологодчине работают уже не первый месяц. Посетить их можно в Климентовском переулке в центре города и в аэропорту Внуково.

Больше того – на 25 станциях петербургского метро на эскалаторах появились специальные лайтбоксы, посвященные Вологодчине. А в Подмосковье по Ярославскому шоссе до Сергиева Посада светятся баннеры с соответствующей рекламой.

«Будем продолжать эту системную работу, чтобы по всей нашей необъятной Родине знали, что Вологодчина - Место Силы Русского Мира и Душа Русского Севера», – пообещал губернатор Георгий Филимонов.

Чтобы туристам было не только интересно, но и вкусно и комфортно отдыхать, в регионе создают Ассоциацию отельеров и рестораторов. К ней уже присоединились 10 представителей ресторанного и гостиничного бизнеса из Вологды и Череповца и обдумывают свое членство предприниматели из Сокола.

Ассоциация будет повышать качество услуг, помогать формировать туристическую привлекательность региона, а также сотрудничать с коллегами из других регионов.

«Это эффективная платформа для взаимодействия между предпринимателями, исполнительной и законодательной властью», – отметил Филимонов.

Губернатор добавил, что в Вологодской области работают над привлечением кадров в сферу общепита и популяризируют востребованные профессии среди молодежи, а также делают акцент на инвестпроекты, направленные на развитие общепита и привлечение туристов.