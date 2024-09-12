Йога-туры на Кавказ: где и как перезагрузиться в горах

Дагестан, Приэльбрусье и Архыз могут заменить Кералу или Бали: природа здесь и так всегда способствовала перезагрузке, а теперь появилась необходимая инфраструктура для духовных практик. Выяснили, куда ехать на Кавказ в йога-туры и сколько это стоит.

Единение с природой

Среди величественных гор, каньонов и ущелий можно в полной мере почувствовать мощь природы и отключить голову от потока бесконечных мыслей, считает Оксана Сенякина, совладелец и руководитель студии йоги YesYoga. Организацией туров она стала заниматься с 2014 года. Сначала устраивала поездки за границу, а затем обратила внимание на Северный Кавказ.

— Я начала изучать Дагестан, потому что там невероятная природа! — делится организатор.

По словам Оксаны, в то время массовый туризм в Дагестане только зарождался. Ей удалось найти спокойные места, где можно полноценно погрузиться в медитацию.

— В йоге важно раствориться в окружающем мире, — говорит руководитель студии. — И Дагестан полностью отвечает нашим требованиям.

Организатор клуба Ageev Travel Светлана Агеева тоже считает, что Кавказ отлично подходит для йога-практик. Она рассказывает, что величие кавказской природы помогает лучше прочувствовать смысл медитаций и асан.

Светлана организовывает йога-туры с 2022 года.

— Я сама родом с Кавказа, и мне нравится влюблять людей в свою родину, — говорит она. — У нас был тур в Приэльбрусье, а теперь я хочу устроить поездки в Архыз и Северную Осетию.

При этом Светлана отмечает, что просто найти красивую локацию недостаточно. Нужно также предложить комфортное размещение в отеле с большим залом: это непременное условие для занятий йогой в случае непогоды.

Сколько стоит и что входит

Йога-туры на Кавказ — отличная возможность познать и себя, и регион. Подобрать можно то путешествие, которое максимально будет отвечать интересам. Например, интровертам и тем, кто ищет покоя и умиротворения, подойдет формат ретрита. Оксана Сенякина рассказывает, что в этом случае участникам не придется много ходить.

— Ретрит — это когда вы приезжаете в одно место и живете там, — делится подробностями Оксана. — И, таким образом, больше погружаетесь в йога-практики и медитации.

Но бывают исключения. Например, авторский тур детокс-ретрита «Преображение и мистический Кавказ» в КЧР и КБР предполагает путешествие по регионам. Туристы смогут искупаться в термальных источниках «Долина Гейзеров» и «Беловский», посетить древнее городище Лесо-Кяфарь, отправиться на экскурсию к Софийским водопадам, покататься на канатных дорогах Архыза и Домбая. Во время ретрита предполагается переход на малоедение и питание соками, а в середине тура будут даже два дня полного отсутствия пищи. Затем мягкий выход из голодания. Завершится тур у подножья Эльбруса в урочище Джилы-Су. Длительность — 16 дней, стоимость 136,9 тысячи рублей, в цену не входят перелет и проживание.

Йога-тур в Дагестан от студии YesYoga длится 8 дней, за это время путешественники посещают самые популярные локации республики. В мае он обошелся участникам в 59,4 тысячи рублей. Стоимость путешествия может меняться в зависимости от программы.

В этот раз организаторы размещали туристов в спа-отеле, гостевом доме в горах и гостинице на побережье моря. Проживание входило в стоимость тура, так же, как вся йога-программа, трансфер из аэропорта, несколько обедов в национальном стиле, завтраки в отелях, пикники и травяные чаи. Отдельно придется заплатить за перелет, дополнительное питание, билеты на экотропы и в музеи.

«Белла тур. Кавказ» организует ретриты в Ингушетию. По словам гендиректора компании Зары Долаковой, такие поездки включают в себя не только йога-практики, медитации и прогулки, но и лекции о том, как оздоровить свой организм.

Совершить путешествие предлагается в компании тренера по йоге с 19-летним стажем.

За пять дней гости увидят крупнейший водопад Ингушетии, посетят Джейрахско-Ассинский заповедник, древние башенные комплексы и побывают в местах, где проходил Великий Шелковый путь. За дополнительную плату гости смогут получить еще и тайский массаж.

Стоимость пятидневного йога-тура в Ингушетию составляет 41,5 тысячи рублей. Чтобы поселиться в номере без соседей, придется заплатить 49 тысяч. В стоимость не входят ужины и билеты на самолет или поезд.

Для сравнения: один из самых дешевых недельных туров в Непал стоит 170 тысяч рублей, а 14 дней на Шри-Ланке обойдутся почти в 300 тысяч. При этом перелет будет оплачиваться отдельно.

Не только йога

— Мы объединили йогу и треккинг, — рассказывает Светлана Агеева. — Создаем программу таким образом, чтобы человек не устал, а наоборот насладился.

Распорядок дня складывается из утренних йога-практик, несложной пешей прогулки или джипинга по достопримечательностям и окрестностям.

— Мы предпочитаем организовывать путешествия на природу, а не по городам, — говорит Сенякина.

Оксана считает, что пешие прогулки лучше всего подходят формату йога-туров: только так участники поездки могут проникнуться атмосферой Кавказа.

— Я уже привыкла к пейзажам, но каждый раз смотрю на реакцию наших гостей, — рассказывает организатор. — Они порой теряют дар речи.

— Меня удивило абсолютно все: горы, море, доброжелательные и отзывчивые люди, — делится своими впечатлениями путешественница Вера, которая принимала участие в туре. — Но больше всего меня поразил вид на Сулакский каньон — мы были выше парящих орлов!

Туристка Анастасия рассказывает, что родилась на Алтае, но поездка в Дагестан произвела большое впечатление.

— Виды на долину, обрывы, горы и заброшенное село перевернули мое сознание, — признается путешественница.

Для пикников организаторы выбирают самые красивые места и обычно берут с собой этнические инструменты, например, варган, чтобы помедитировать под его звуки.

Нашли друзей

Нередко туристы берут с собой членов семьи, друзей или же находят единомышленников на месте. Путешественница Светлана занимается йогой уже пять лет. В первый йога-тур в Дагестан она отправилась в одиночку, теперь — вместе с сестрой и подругой.

— У нас было очень много экскурсий и практик. Моя подруга немного занималась йогой, а сестра совсем не знала, что это такое, — говорит путешественница. — Но им тоже все понравилось, и они готовы снова ехать.

Светлана говорит, что многие из участников были новичками, но им не помешало отсутствие опыта. По словам туристки, уместить в одну поездку все, что хочется посетить, невозможно, поэтому она планирует повторить путешествие.

Организатор клуба Ageev Travel Светлана Агеева говорит, что все же чаще всего в йога-туры приезжают люди, которые давно практикуют занятия йогой.

Также, по ее словам, в поездках принимают участие и женщины, и мужчины всех возрастов.

Сенякина подчеркивает, что йога многогранна и не ограничивается только физическими упражнениями. Поэтому участники туров много гуляют, общаются и наслаждаются природой.