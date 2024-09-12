За четыре года в Татарстане открыли 29 новых пляжей

В 2020—2024 годах в районах Татарстана открыли 29 новых пляжей. Такую цифру озвучила врио заместителя руководителя Главного управления МЧС России по республике Регина Гаязова на пресс-конференции об итогах купального сезона.

Новые пляжи появились в 10 районах Татарстана: в Зеленодольском, Лаишевском, Спасском, Сабинском, Мамадышском, Камско-Устьинском, Алексеевском, Верхнеуслонском, Муслюмовском районах, а также в Набережных Челнах. Кроме того, в Чистопольском, Мамадышском, Елабужском, Бугульминском районах прошла реконструкция оборудованных мест для купания.

Во время купального сезона этого года в Татарстане были задекларированы 66 пляжей, что на 10 пляжей превышает показатель 2023-го.

Напомним, в течение купального сезона 2024 года происшествия на воде зарегистрировали в 22 районах Татарстана. Число жертв по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло в Набережных Челнах, в Пестречинском, Агрызском, Лаишевском, Балтасинском, Тюлячинском, Высокогорском, Черемшанском, Актанышском, Муслюмовском, Тетюшском районах.