Ставрополь планирует нарастить турпоток

Власти Ставрополя намерены нарастить турпоток в 2025 году за счет развития событийного и медицинского туризма, а также создания комбинированных туристических маршрутов, сообщил ТАСС глава города Иван Ульянченко.

"С начала 2024 года туристический поток в Ставрополь увеличился на 22%. Мы прогнозируем, что в 2025 году турпоток увеличится в среднем еще на 10%. Это связано как с развитием событийного туризма, так и с ростом интереса жителей соседних регионов к медицинским услугам в краевой столице", - сказал Ульянченко.

Он пояснил, что ставропольские турфирмы и специалисты медицинских учреждений города совместно с муниципалитетом разработали комплексный туристический продукт по лечению и отдыху.

"Он включает в себя не только удобную программу обследования и оздоровления организма без очередей, но и организованный трансфер, заселение в гостиницы, ближайшие к интересующему медицинскому центру. Для таких туристов также действует специальное экскурсионное обслуживание", - добавил глава города.

Кроме того, в Ставрополе разработано свыше 20 туристических маршрутов.

"Они представляют собой микс из истории и современности, с возможностью ближе познакомиться с культурой, архитектурой города и кухней народов, проживающих в регионе", - отметил Ульянченко.

Увеличению турпотока в 2025 года также будет способствовать проведение различных фестивалей.

"В этом году наиболее заметным событием лета стал гастрономический фестиваль, который посетили порядка 30 тыс. гостей. Учитывая это, в будущем году организуем аналогичный фестиваль, а также ряд других фестивалей, которые заинтересуют туристов", - уточнил он.

В Ставрополе достаточно мест для комфортного размещения гостей. В городе действует более 70 отелей, гостиниц и хостелов, подчеркнул глава города.