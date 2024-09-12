Исследование показало, сколько россияне тратят на путешествия с детьми

В 2024 году 51% родителей потратили на путешествия от 150 до 200 тыс. рублей, 24% расстались с суммой в 100-150 тысяч, 16% выделили на эти цели 200-250 тыс. рублей. Это показало исследование сервиса по покупке авиа- и ж/д билетов Купибилет, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

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6% семей оказалось достаточно 50-100 тыс., а 3% смогли себе позволить от 300 до 400 тысяч рублей.

Также выяснилось, что 59% респондентов никогда не отправляли детей в путешествие в одиночку. Однако 20% уже имели такой опыт и отправляли своего ребенка куда-то в составе группы (в лагерь, со школой или кружком). 15% прибегали к помощи родных в подобных ситуациях. Некоторые семьи отправляли чад на самолете в сопровождении работников аэропорта и авиакомпании (4%) или на поезде с сотрудниками железной дороги (2%).

«Сопровождение ребенка в полете — это услуга, которую предлагают многие авиакомпании. Она чаще всего платная, и, скорее всего, к стоимости билета вам придется добавить от 4 000 до 7 000 рублей. Каждый авиаперевозчик устанавливает свои правила на подобную услугу (необходимые документы, возраст ребенка, время прибытия в порт, провоз багажа и прочие нюансы), поэтому предлагаем ознакомиться с необходимой информацией на сайтах или у менеджеров в службах поддержки. О регламенте перевозки детей одних по железной дороге рекомендуем также узнать непосредственно у перевозчиков», — поделилась Екатерина Долгих, директор по маркетингу компании Купибилет.

Самыми популярными вариантами путешествий детей без родителей оказались поездки со школой (25%) и кружками (23%) внутри страны. По России к родственникам (17%) и в детские лагеря (13%). Менее популярны поездки за границу: в детский лагерь (9%), в творческий лагерь (6%), с кружками (3%), к родственникам (2%), со школой (2%).