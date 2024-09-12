В России заметили рост турпотока на необычном направлении

Российские туристы стали чаще летать на Восток страны, об этом «Ленте.ру» рассказали аналитики сервиса покупки авиабилетов Авиасейлс. Самыми популярными на этом направлении стали Кемерово, Якутск и Нижневартовск.

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«Лидером по приросту доли бронирований стал Кемерово — 59 процентов, а количество прямых рейсов по направлению увеличилось на 42 процента. В среднем туристы проводят в городе неделю. Также на 47 процентов выросла доля бронирований авиабилетов в Якутск, на 27 — в Нижневартовск. Средняя продолжительность путешествия в Якутск — неделя, в Нижневартовск — пять дней», — поделились исследователи.

Также, по оценкам специалистов, путешественники стали чаще летать в Томск и Иркутск — там проводят в среднем шесть дней. Кроме того, врио директора департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития России Георгий Груша сообщил, что за последние семь месяцев в принципе отмечается рост внутреннего туризма — он составил 12 процентов.

«Расширяется география путешествий — набирают популярность города Сибири и Дальнего Востока. Иркутск уже давно привлекает туристов в течение всего года, а вот рост летних бронирований в Кемерово стал новой тенденцией. Якутия также вошла в число самых быстрорастущих регионов по туризму», — отметил Груша.

Ранее сообщалось, что Турция начала терять туристическую привлекательность из-за «взлетевших в космос» цен, которые стали сопоставимы с ценами в Испании и Италии.