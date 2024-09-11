Отдых на Черноморском побережье России в августе подешевел на 12,4%

Стоимость отдыха на Черноморском побережье России в августе 2024 года снизилась на 12,4% по сравнению с июлем, в то же время отдых в ОАЭ подорожал на 11,3%, следует из данных Росстата.

"Снизились цены: на отдых на Черноморском побережье России (-12,4%), речные круизы на территории России (-7%), путевки в дома отдыха, пансионаты (-2,7%), санатории (-0,5%)", - говорится в документе.

Проживание в российских гостиницах, мотелях и хостелах в августе подорожало от 0,6% до 1,7%, билеты в кинотеатры - на 1,2%, экскурсионные туры по России - на 0,5%.

Среди услуг зарубежного туризма в августе стали дороже поездки на отдых в ОАЭ - на 11,3%, Египет - на 8,2%, во Вьетнам, Индонезию, Малайзию и Таиланд - на 5,5%, в Турцию - на 4,9%, Казахстан и Узбекистан - на 2,8%, Белоруссию - на 1,3%. В то же время снизились цены на поездки в Абхазию, Азербайджан, Армению и Грузию - на 4%.