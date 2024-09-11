Петербург стал популярным направлением для деловых путешествий по РФ

Северная столица вошла в пятерку самых популярных направлений для деловых путешествий по России, передает «Вечерний Санкт-Петербург» со ссылкой на исследование.

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По данным аналитиков, которые приводит ТАСС, в России за июль 2024 года было зарегистрировано 709 компаний, предоставляющих места для временного проживания. При этом общее число регистраций в сфере гостиничного бизнеса в июле текущего года стало рекордом за последние три года.

Рост показателей специалисты объяснили увеличением внутреннего турпотока и упрощением процессов регистрации и лицензирования гостиничного бизнеса.

В список популярных направлений для деловых путешествий по России, помимо Санкт-Петербурга, вошли Москва, Екатеринбург, Сочи и Уфа.

Между тем региональные издания также отмечают, что Северная столица за­няла второе место в рейтинге регионов России по ситуации на рынке труда, лишь немного уступив Москве. Специалисты утверждают, что такие показатели свидетельствуют о высоком уровне социально-­экономического развития, хороших зарплатах и низком уровне безработицы в данных городах.