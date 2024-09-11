Петербург стал самым популярным туристическим городом этой осенью

Санкт-Петербург стал самым популярным городом среди туристов в бархатный сезон. Об этом сообщил вице-губернатор города Борис Пиотровский.

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Согласно материалу издания «Петербургский дневник», в среднем в городе на Неве туристы остаются на 3-6 дней. Напомним, что бархатный сезон в России — с 1 сентября по 31 октября.

— Сегодня стартует X Санкт-Петербургский международный культурный форум, который продлится до субботы, — напомнили авторы материала.

Так, 15 сентября в Северной столице пройдет знаменитый пробег «Пушкин – Санкт-Петербург»: он соберёт тысячи бегунов из России и мира, а 20-21 сентября в Петергофе состоится «Осенний праздник фонтанов».

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