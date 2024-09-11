Ингушский «Армхи» станет оздоровительным курортом выходного дня

Расположенный в Ингушетии курорт «Армхи» будут развивать как лечебно-оздоровительный курорт выходного дня. Новую концепцию разработали в Кавказ.РФ.

«Кавказ.РФ при участии правительства Республики Ингушетия разработал концепцию развития курорта „Армхи“, который был открыт почти сто лет назад среди гор и заповедной природы как первая ингушская горноклиматическая станция», — сообщили в пресс-службе института развития.

Возможности обновления курорта в ходе рабочей поездки в Ингушетию оценил замминистра экономического развития РФ Сергей Назаров, который осмотрел инфраструктуру «Армхи» совместно с исполнительным директором Кавказ.РФ Хасаном Тимижевым и первым заместителем председателя правительства республики Олегом Фурсовым.

«Выигрышное расположение курорта в сосновой роще и высокая ионизация воздуха в этой местности позволяет развивать в „Армхи“ лечебно-оздоровительный вид отдыха как основной. Во время цветения хвойных деревьев в середине мая здесь особенно многолюдно. Считается, что сосновая пыльца обладает целебными свойствами. Поэтому оздоровительные методики и спортивные программы перекликаются с прогулками на свежем воздухе. Хочу отметить, что этот небольшой, почти семейный курорт со своей историей будет развиваться с учетом важности сохранения уникальной для этого региона экосистемы», — прокомментировал Назаров, слова которого приводят в Кавказ.РФ.

В рамках проекта развития курорта планируется построить два бальнеологических комплекса категории от трех до пяти звезд и 44 гостевых дома, что позволит увеличить количество мест размещения в 2,5 раза, до 450. Новый всесезонный бассейновый комплекс сможет принимать до тысячи человек в сутки. Также будут построены новые кафе и рестораны с национальной кухней на 500 посадочных мест.

«В июне 2028 года „Армхи“ отметит свое столетие, и к этому сроку мы планируем завершить первый этап реконструкции горнолыжной инфраструктуры. К примеру, заменим действующую двухместную кресельную канатную дорогу на современную четырехместную кресельную канатку и увеличим вдвое протяженность трасс. Кроме этого, будет создана система искусственного снегообразования, построен многофункциональный центр и гараж ратраков», — рассказал Тимижев.

По его словам, институт развития обеспечит обновленный курорт необходимой инженерной и транспортной инфраструктурой. В частности, там построят свыше 5,6 километра автодорог, многоуровневую и плоскостную парковки на 150 мест.

О курорте

История курорта начинается с 1928 года, когда в горном Джейрахском районе Ингушетии на территории сельского поселения открыли санаторий «Армхи». В 2012 году в рамках проекта по созданию туристического кластера в «Армхи» был построен горнолыжный курорт. Недалеко от лечебно-оздоровительного комплекса появились трасса длиной в 1200 метров, 600-метровая кресельная канатная дорога. Единственные на Северном Кавказе высокогорные открытые бассейны водно-спортивного комплекса «Чайка» используются для подготовки спортсменов и проведения различных соревнований.

Сегодня к услугам туристов действуют гостиницы на 185 номеров, 25 гостевых домов, из которых 13 были построены по федеральной программе как объекты особой экономической зоны и входят в комплекс «Гостиный двор».