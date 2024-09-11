На конкурсе «Путеводная звезда» выберут лучших представителей туротрасли

Продолжается прием заявок на 25-ю юбилейную премию Правительства Москвы для представителей туристической отрасли «Путеводная звезда».

Номинации премии охватывают пять категорий: «Гостиницы», «Гастрономия», «Медиа», «Впечатления и гостеприимство», а также впервые – «Прорыв и перезагрузка года».

Принять участие в премии могут не только туристические компании, но и люди, работающие в отрасли. В 2024 году выберут 28 победителей: их определят как профильные эксперты, так и сами москвичи и гости столицы.

В ходе премии традиционно выберут лучшие 3, 4 и 5-звездочные гостиницы и лучший малый отель – это новая номинация, в которой могут участвовать места размещения на 16-50 номеров.

Гастрономическое направление представлено в двух номинациях – «Московский завтрак: рестораны» для столичных проектов с большим выбором утренних блюд и «Модная гастрономия» для заведений с авторскими блюдами и современной концепцией.

В категории впечатлений и гостеприимства выберут лучшие экскурсии и развлечения, объекты туристического показа (музеи и театры). Впервые в этом году появилась номинация «Достижение года: туроператоры» для проектов, ориентированных на Китай или Ближний Восток.

Кроме того, жюри определит лучшее отраслевое СМИ в сфере туризма, которое рассказывает о путешествиях в столицу. Не обойдут вниманием и трэвел-блогеров, популяризирующих отдых в столице.

Предусмотрены специальные номинации вне категорий за вклад в развитие туризма – для экскурсовода, администратора, консьержа, турагентства и школы персонала в сфере гостеприимства.

Экспертное жюри будет учитывать не только мнения профессионалов туротрасли, но и оценки систем бронирования, отзывы. Победители в каждой номинации получат статуэтки и дипломы от Комитета по туризму города Москвы.

Прием заявок открыт на портале RUSSPASS.Бизнес до 16 сентября.

О премии

«Путеводная звезда» – ежегодная премия Правительства Москвы в области туризма и гостеприимства. Некоммерческий профессиональный конкурс поощряет передовые инициативы в области гостиничного и туристического бизнеса, помогает улучшать качество столичного сервиса и повышать имидж Москвы. За все время премию получили 317 лауреатов.