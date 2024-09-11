В Волгоградской области будут развивать индустриальный туризм

До 20 сентября открыт прием заявок на участие во всероссийской программе «Открытая промышленность».

По информации комитета экономической политики и развития Волгоградской области, в рамках программы волгоградские предприятия, специалисты в сфере туризма и предприниматели смогут пройти бесплатное обучение, разрабатывать экскурсии, стажировки и профориентационные программы на производственных площадках. Участники также получат возможность создавать индустриальные маршруты и формировать стратегии развития этого направления.

Обучение организуется Агентством стратегических инициатив. По его завершении все участники получат удостоверения о повышении квалификации по программе дополнительного профессионального образования «Организация промышленного туризма».

В 2023 году в Волгограде уже стартовал первый этап программы «Открытая промышленность». Тогда в команду вошли сотрудники промышленных предприятий, туристических компаний, Торгово-промышленной палаты Волгоградской области, представители органов власти. Была разработана, в частности, профориентационная экскурсия «Калейдоскоп профессий в металлургии».

Программа «Открытая промышленность» реализуется в России с 2021 года. На сегодняшний день она охватывает 73 субъекта РФ, создано пять профильных центров компетенций. В 2022–2023 годах в проектах и программах стажировок на предприятиях приняли участие 10 тысяч студентов, около 3 тысяч из них заявили о готовности работать на этих производствах.

Напомним, губернатор Андрей Бочаров подчеркнул важность развития промышленного туризма как одного из перспективных направлений региональной экономики. Подробно задачи развития этой отрасли были рассмотрены на стратегической сессии, которую провел глава региона.