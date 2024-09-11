В Северной Осетии восстановили экотропу к Цейскому леднику

В Северной Осетии завершили работу по расчистке и восстановлению экологической тропы к Цейскому леднику. Ранее там сошел сель и маршрут был закрыт для туристов.

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«Летом в этом районе сошел селевой поток. Ради безопасности пешеходная дорожка была временно закрыта для посещения туристов. К благоустройству по нацпроекту „Экология“ приступили сразу. Благодаря оперативной и слаженной работе сотрудников особо охраняемой территории тропа вновь открыта и ждет своих посетителей», — сообщил в своем телеграм-канале глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

По его словам, экотропа к Цейскому леднику — один из самых интересных маршрутов в Северной Осетии. Пройти по дорожке стремятся не только туристы, но и ученые.

«Ежегодно к нам приезжают научные сотрудники, гляциологи, ботаники, зоологи. Также здесь проводятся учения МЧС, сборы альпинистов и спортсменов», — добавил он.

Протяженность экотропы в Цейскому леднику — 3700 метров. Пройти маршрут полностью и вернуться можно за 5−6 часов. Тропа проложена вдоль русла Цейдона, с нее открываются виды на горы Монах, Уилпату, отроги Кальперского хребта и 10-метровые валуны. На всем пути для путешественников оборудованы площадки для отдыха, информационные стенды и указатели.