Блогер listopad_diana недавно решила посетить и оценить бизнес-зал на Московском вокзале в Санкт-Петербурге, чтобы поделиться своими впечатлениями с подписчиками. Ее визит позволил заглянуть за кулисы премиального сервиса РЖД и узнать, что же предлагается пассажирам за дополнительную плату.

По словам блогера, одной из главных особенностей бизнес-зала является наличие шведского стола. Важно отметить, что вся представленная еда уже включена в стоимость посещения, что позволяет гостям наслаждаться разнообразными блюдами без дополнительных затрат.

В зале девушка обратила внимание на интерьер. В нем расположены кожаные диваны и столы. Для тех, кто предпочитает провести время за чтением, в зале предусмотрена подборка различной литературы.

Как подключиться к Wi-Fi в любом аэропорту мира

За три часа, проведенных в комфортной обстановке, она заплатила 3500 рублей. Эта сумма включает в себя доступ ко всем удобствам зала, включая шведский стол.