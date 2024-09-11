Туристы удивились высокой цене билетов на поезд Москва – Петербург

Билет на поезд Москва – Санкт-Петербург на высокоскоростной магистрали обойдется туристу в 10 тыс. руб. Об этом заявил вице-премьер РФ Виталий Савельев. Запустить транспортный коридор обещают в 2028 году, а в нынешнем намерены начать его строить.

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Предложенный прайс активно обсуждают туристы в телеграм-канале «Крыша ТурДома». Лишь 8% участников опроса из более 1 тыс. проголосовавших считают такую стоимость нормальной и обоснованной. Среди аргументов тот факт, что железную дорогу будут строить с нуля и обещанные 2,5 часа в пути – это даже быстрее, чем по воздуху с прохождением регистрации и выдачей багажа.

Гораздо больше тех, кто считают названную сумму высокой (40%), уповают на то, что ценник почти втрое выше, чем на существующий скоростной поезд «Сапсан».

Что интересно, это уже не первые попытки ценообразования на железной дороге, которую еще не начали строить. И весной власти называли сумму на тысячу меньше – 8,9 тыс. руб. Оттого большинство участников опроса считают, что к моменту запуска эта цифра вырастет еще и еще раз. Ну или в крайнем случае уже названные 10 тыс. с учетом инфляции не будут выглядеть для них такой большой суммой.