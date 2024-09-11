Большинство отдыхающих с детьми выбрали Сочи для осенних каникул

Стало известно, куда отправятся отдыхать россияне с детьми в период осенних каникул. Анализ востребованности и цен на октябрьские путешествия составили специалисты портала «Интерфакс-Туризм».

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Опрос туроператоров показал, что чаще всего семьи между учебными четвертями отдают предпочтение курортному и санаторному отдыху. В лидерах по бронированиям на конец октября Сочи и Кавминводы. Также пользуются спросом экскурсионные туры в Москву и Санкт-Петербург. Кроме того, туристы планируют отдыхать в Калининграде и на Северном Кавказе.

— Экскурсионные программы покупает порядка 15% наших туристов, остальные 85% отдыхает в отелях, санаториях, пансионатах", — рассказала руководитель отдела по связям с общественностью туроператора Coral Travel Марина Макаркова.

По ее словам, осенние школьные каникулы – один из пиковых периодов спроса на путешествия в России. В это время туристы все чаще отдают предпочтение объектам с подогреваемыми бассейнами, что позволяет продлить курортный сезон в период, когда погода становится прохладной.

При этом длительность отпуска зависит от города. В Сочи россияне летят на неделю, а в Минеральные Воды — на восемь ночей.

Не обходится и без отдыха за рубежом. Самыми популярными странами стали Турция, ОАЭ, Египет и Таиланд.