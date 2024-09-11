Спрос на поездки по России в бархатный сезон вырос на 59% за год

Эксперты проанализировали данные о бронировании отелей и апартаментов в сентябре-октябре этого года и выяснили, что в бархатный сезон спрос на поездки по России увеличился на 59% за год.

Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные сервиса «Яндекс Путешествия».

Больше всего увеличился спрос на размещение на Урале — на 79%.

Среди регионов наибольший рост популярности у туристов наблюдается в Республике Адыгея (+170% за год), в Крыму (+165%), на Алтае (+121%), в Северной Осетии (+95%) и Владимирской области (+88%).

В пятёрку самых быстрорастущих городов, куда путешественники хотят отправиться в бархатный сезон, вошли Ялта (+251% бронирований год к году), Абрау-Дюрсо (+230%), Алушта (+105%), Кострома (+100%) и Суздаль (+95%).

Ранее руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по круизам Алексей Растегаев в беседе с НСН заявил о росте спроса на речные круизы.