В России будут развивать образовательный туризм

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что его ведомство будет развивать образовательный туризм. С таким заявлением он выступил на Общероссийском родительском собрании 11 сентября.

«Мы рассмотрим и проработаем вопрос создания интересных маршрутов в регионах для школьников, — сказал глава Минпросвещения. — Обязательно будем развивать образовательный туризм и возможность посещения школьниками разных регионов страны. Уже идет такая работа. Но это будем усиливать».

Кравцов отметил, что стоит разработать маршрут, который позволит каждому ученику посетить знаковые места страны. Отвечая на вопрос мамы школьника с Камчатки, глава ведомства всем порекомендовал посетить и этот регион.

Как писала ранее «Парламентская газета», вице-спикер Госдумы Ирина Яровая предложила закрепить в законодательстве понятие «научно-образовательный туризм». По ее словам, нужно развивать это направление — оно позволило бы учащимся получать новые знания и навыки даже на каникулах.