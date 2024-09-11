В Железноводске пройдет фотофестиваль «Курортный кадр»

В ставропольском Железноводске с 8 по 10 октября пройдет первый всероссийский фотофестиваль «Курортный кадр» с участием как начинающих фотографов, так и профессионалов с многолетним стажем. В рамках фестиваля будет организован фотоконкурс.

«Участниками фестиваля „Курортный кадр“ станут сотни как молодых фотографов в возрасте от 14 лет, так и опытных мастеров фотоискусства, которые работают в разных творческих направлениях: от документальной до концептуальной фотографии», — сообщили порталу «Это Кавказ» организаторы мероприятия.

В рамках фестиваля проводится одноименный фотоконкурс, цель которого — популяризация культурного многообразия Железноводска. Всего предусмотрено восемь номинаций: «Портрет», «Пейзаж», «Достопримечательности курорта», «Черно-белое фото», «Фото-дрон», «Улыбка курорта», «Свободная тема», «Патриотический кадр».

Конкурсные работы будет оценивать экспертное жюри, в состав которого войдут известные фотографы: Никита Журнаков, Ирина Заргано, Михаил Рыжов, Екатерина Кузьмина, Александр Макушин, Анна Бондарева, Константин Шамин, Наталья Рапопорт, Дарья Жукова.

В рамках фестиваля состоятся лекции и открытые уроки, на которых члены экспертного жюри поделятся с участниками своим опытом в теории и практике фотоискусства. Кроме того, утром 9 октября запланирован обход знаковых мест города-курорта для участия в фотоконкурсе (свободная съемка).

Фестиваль «Курортный кадр» будет проходить на базе Городского дворца культуры имени Сергея Пускепалиса. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 октября, 8 октября пройдет очный этап конкурса.

Награждение победителей состоится 10 октября на торжественном закрытии фотофестиваля «Курортный кадр» в киноконцертном зале дворца культуры.

Организатором фестиваля и конкурса выступает управление культуры администрации Железноводска.