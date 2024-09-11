Семейный курорт «Новая Анапа» планируют построить к 2032 году

Всероссийский курорт «Новая Анапа» планируют построить к 2032 году. По проекту новый туркомплекс разместится в районе ст. Благовещенской.

Это будет уникальная территория в 25 км от Анапы с 17 км песчаных пляжей. Комплекс станет центром для различных форм туризма: спортивного, делового и событийного.

— Создаваемый номерной фонд составит 15,3 тыс. единиц, предполагаемый туристско-экскурсионный поток — более 2,8 млн человек в год, проект планируется реализовать к 2032 году, — пишет ТАСС со ссылкой на Департамент информационной политики Краснодарского края.

Новый туристический мини-город ориентирован для круглогодичного отдыха. Здесь оборудуют рекреационные и парковые зоны, построят спортивные, деловые и культурно-развлекательные объекты. Создадут конгресс-центр, школу парусного спорта и музей.

Напомним, строительство семейного курорта на берегу Черного моря запланировано в рамках исполнения поручений президента России Владимира Путина.