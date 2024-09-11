Опрос показал, что путешествие помогает перенести хандру

Более половины опрошенных россиян считают, что путешествие может помочь перенести хандру
Более половины россиян убеждены, что путешествие может помочь им перенести осеннюю хандру. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.
Так, 30% опрошенных заявили, что любая поездка, независимо от места, положительно влияет на их состояние, 12% испытывают позитивный эффект от зарубежных путешествий, 7% чувствуют себя лучше после того, как побывали на море, 2% – после вылазки в горы.
Всего в том, что путешествия помогают от хандры, уверены 51% респондентов, 27% россиян убеждены, что поездки не спасают от подавленного состояния осенью, а 22% ответивших и вовсе заявили, что не страдают сезонной хандрой.
Популярными направлениями для небольших поездок, способных улучшить состояние россиян, стали Санкт-Петербург, Калининград и Владивосток.
Согласно другому исследованию, которое провели в августе 2024 года, 68% молодых людей в возрасте от 18 до 24 лет считают, что посещение образовательных и просветительских пространств может стать альтернативой путешествиям за границу или в другие российские города.
Так, в июне-августе 2024 года 53% россиян путешествовали по России, 33% занимались спортом, 29% проходили образовательные курсы и прослушивали лекции, а 17% были заняты творческой деятельностью.
Ранее аналитики назвали топ-5 направлений РФ для отпуска в бархатный сезон. В рейтинг вошли Владивосток, Нижний Новгород, Кисловодск, Избербаш и Калининград.