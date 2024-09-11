В Кабардино-Балкарии летом отдохнули более 630 тысяч человек

В летний сезон 2024 года Кабардино-Балкарию посетило около 635 тысяч туристов, что на 6% больше по сравнению с тем же периодом 2023 года. Об этом сообщает Министерство курортов и туризма республики.

© runews24.ru

Как и в предыдущем году, число туристов, предпочитающих летний отдых, снова оказалось выше, чем тех, кто выбирает зимние каникулы. Это свидетельствует о растущей популярности круглогодичных курортов региона, отмечают в министерстве.

При анализе туристического потока учитывались данные от сотовых операторов, на основе которых составлен рейтинг из десяти регионов, поставляющих наибольшее количество гостей. Лидерами остаются Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Ростовская и Свердловская области. В топ-10 также вошли Ставропольский край, республики Северная Осетия-Алания, Дагестан и Чеченская Республика.

Ранее в Кабардино-Балкарии начались дополнительные противоэпидемические мероприятия из-за вспышки кишечной палочки. Также конники из Кабардино-Балкарии стали финалистами международного конного марафона в Казахстане.