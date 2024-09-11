Аэропорт еще одного российского города временно закрыли

В Мурманской области временно закрыли аэропорт в Апатитах. Об этом сообщается в Росавиации Артема Кореняко.

Уточняется, что с 10:30 по московскому времени воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы. По данным источника, временные ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Ранее временно ограничил работу аэропорт еще одного российского города — Мурманска. По предварительным данным, ограничения связаны с угрозой атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).