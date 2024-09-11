Семь маршрутов для путешествия по Кавказу на велосипеде и мотоцикле

Александр Вяткин из Пятигорска увлекается туризмом и путешествиями по Кавказу с 2013 года. В основном блогер отправляется в путь на велосипеде или на мотоцикле.

© «Это Кавказ»

Желание увидеть весь Кавказ и показать его всем остальным появилось у Александра 11 лет назад, после поездки на Бермамыт. Тогда плато еще не было таким популярным. Он добрался до Бермамыта на велосипеде в компании других туристов. Сейчас блогер сам собирает группы, выступает онлайн-гидом и просто очень много путешествует по Северному Кавказу.

В блоге Александра есть рубрика «Добрый Кавказ», где он с подписчиками помогает людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию.

«У меня есть определенное кредо: я стараюсь помогать людям не деньгами, а впечатлениями. Потому что впечатления чаще дороже, чем деньги. В основном я дарю людям путешествие. Тем, которые не могут себе его позволить», — рассказывает блогер.

Героями рубрики чаще всего становятся люди с инвалидностью. Александр и его подписчики оплачивают туристу перелеты, проживание и питание. Нужную сумму удается собрать один-два раза в год. Экскурсии по Кавказу блогер устраивает сам.

«Например, в прошлом году у нас была девочка из Казани, у которой от рождения нет рук и ног. Мы с ней заезжали в те места, куда невозможно добраться на инвалидной коляске. Это дикие водопады и высокогорные храмы Карачаево-Черкесии. Иногда приходилось брать ее на руки и нести несколько километров», — вспоминает Александр Вяткин.

В разговоре с «Это Кавказ» опытный веломототурист поделился маршрутами по Карачаево-Черкесии, которые хорошо подойдут для путешествия на мотоцикле или на велосипеде. Александр предупреждает: не стоит относиться к таким поездкам легкомысленно. Блогер дал советы для безопасного путешествия.

Плато Бечасын

— Бечасын — это большое плато, которое соединяет между собой такие знаменитые места, как Бермамыт, балкарское Джилы-Су и ущелье реки Худес. Надо учесть, что это маршрут офф-роуд. Он интересен тем, что вы будете наблюдать Эльбрус с самого близкого расстояния. Здесь можно сделать зрелищные кадры.

Особенно красиво на Бечасыне на закате, при этом надо учесть, что маршрут неблизкий, протяженность плато около 60 км. На плато можно попасть с перевала Гумбаши, повернув в сторону турбазы «Мара».

На плато не возят туры, там очень мало туристов. Маршрут подойдет и тем, кто хочет поехать на внедорожнике, и тем, кто выбирает велосипед или мотоцикл. Однажды я встретил там человека из Москвы, который преодолел плато пешком.

Дуутское ущелье

— Дуутское ущелье — это заказник. Там максимально зрелищная природа. Маршрут тоже очень протяженный, около 40 километров. Когда-то там располагался древний карачаевский аул, некоторые дома и постройки сохранились до наших дней.

На территории есть интересный трекинговый маршрут до озера Аралык. Длинный трекинг — на целый световой день. В ущелье не запрещают размещаться в палатках, но нельзя разжигать костры.

Место очень живописное, не загруженное туристами. В июне 2024 года я был там со своими гостями, и, кроме нас, там не было никого. Чтобы туда попасть, нужно двигаться по автодороге Карачаевск — Хурзук и повернуть направо, на Даутский мост. Это железный мост, проложенный через реку Кубань. Там есть информационная табличка, что здесь начинается Даутский заказник. Въезд туда бесплатный. Егерю нужно показать, что у вас нет с собой охотничьего оружия или рыболовных снастей.

Карачаевское Джилы-Су (не путать с балкарским Джилы-Су)

— Карачаевское Джилы-Су — такие же источники, как в Кабардино-Балкарии, но добраться в это место гораздо сложнее. До аула Хурзук отличная дорога, а затем 18 километров непростого бездорожья.

Рекомендую ехать сюда на 3−4 или даже на 5−7 дней, чтобы полноценно попринимать ванны и походить в радиальные походы. Например, одним днем отправиться на перевалы Балк-Баши и Кольцевой.

Для ночлега есть туристическая база, которую держат Тамара Байчорова и ее муж Казбек. Тамара — легендарная личность, первая женщина-карачаевка, которая дважды поднялась на вершину Эльбруса. На турбазе могут одновременно ночевать 20−30 человек. Она открыта с июня по конец сентября.

Чтобы не запутаться, лучше спросить любого жителя аула Хурзук, как выехать к источникам. На велосипеде и мотоцикле дорога станет интересным приключением. А вот автомобилистам в такой путь можно отправиться только на полноприводном джипе. Еще один вариант — трансфер местного населения за небольшую плату.

Велосипедистам нужно быть готовым к большому набору высоты — около тысячи метров. А у мотоциклистов должна быть техника эндуро или мотоцикл двойного назначения — с высоким клиренсом.

Маршрут 12 раз пересекает реку Уллухурзук. А состояние мостов, к сожалению, оставляет желать лучшего, потому что все они держатся только на энтузиазме местных жителей.

Марухское ущелье

— Марухское ущелье находится, можно сказать, на пути в Архыз. Чтобы попасть в него, нужно приехать в село Маруха, пересечь одноименную реку и по мосту ехать в сторону ущелья. Протяженность ущелья около 50 км. Это дикое место, здесь потрясающие поляны, места для единения с природой. В ущелье будет интересно любителям трекинга.

А у велосипедистов и мотоциклистов есть отличная возможность выехать к обсерватории в Нижнем Архызе. Маршрут к обсерватории начинается в середине ущелья, дорога уходит резко наверх. Правда, это не накатанная дорога, а бездорожье. Затем от обсерватории по асфальту можно спуститься в Архызское ущелье — прямо к Нижнеархызским храмам. Это малоизвестный маршрут. Нужно понимать, что для него нужна хорошая физподготовка и навыки управления техникой.

В конце Марухского ущелья находится красивое высокогорное озеро. Чтобы попасть к нему, нужно предъявить пограничникам российский паспорт.

Урочище Махар

— Добраться в урочище гораздо проще, чем во все предыдущие места, о которых мы говорили. Маршрут начинается из аула Верхний Учкулан, куда можно доехать не только на велосипеде и мотоцикле, но и на авто. До самого урочища Махар тоже реально доехать даже на легковой машине. Вас ждет лишь один сложный участок в самом конце пути.

Лучшее время для поездки в эти места — лето или сентябрь. В остальное время вы столкнетесь со снегом и непогодой. В урочище Махар много домиков для туристов. Стоимость ночевки не превышает 400−500 рублей с человека в сутки. И никто не запрещает развернуть свой палаточный лагерь.

Еще из Махарского ущелья можно добраться к водопаду Нартов. Получается два маршрута, поэтому сюда лучше приехать на несколько дней.

Узункол

— В урочище Узункол в советское время функционировала альпинистская база. Это место будет интересно любителям трекинга и восхождений. Дорога в Узункол чуть хуже, чем в Махар. Рекомендую ехать на внедорожнике, велосипеде или на мотоцикле. На территории есть места для ночевки.

Узункол, кстати, переводится как «длинная рука» или «длинное ущелье». Это зрелищный, атмосферный маршрут для любителей офф-роуд и фотографий.

Въезжая в ущелье, вы максимально близко приближаетесь к Главному Кавказскому хребту. У вас есть возможность увидеть трех- и четырехтысячники с расстояния 3 километров. До границы с Грузией рукой подать.

Очень зрелищные виды. Ехать лучше летом, когда вокруг все будет зеленым, а вершины гор − в снегу.

Туда также ведет дорога из аула Хурзук. Мы просто двигаемся вдоль реки Кубань и упираемся в погранзаставу, на которой нас попросят предъявить паспорт гражданина России.

Аксаутское ущелье

— Маршрут в Аксаутское ущелье начинается из села Хасаут-Греческое. До него можно добраться с комфортом, а вот в самом ущелье дороги уже нет. Нужен внедорожник, велосипед или мотоцикл. Из села на УАЗе в ущелье могут отвезти местные.

В ущелье развернут лагерь для туристов. Он находится возле бывшего селения Красный Карачай, на слиянии рек Марка и Аксаут, можно сказать, на острове. Место посреди двух рек и роскошного соснового леса. Очень красиво.

Я рекомендую остаться на 3−5 дней, потому что из лагеря проложены трекинговые маршруты. Там созданы все условия для полноценного отдыха: горячая вода, комфортные палатки для ночевки, домики, есть баня. Подумали и о безопасности — есть спутниковый телефон. С туристами в лагере проводят инструктаж.

Все эти маршруты непростые, с бездорожьем, но они дают возможность познакомиться с настоящим Кавказом. Если вы едете на Кавказ впервые, некоторые слишком популярные туристические места, которые у всех на слуху, могут вас разочаровать. Сложится неправильное представление о красоте Кавказа.

Советы веломототуристам

— Не бойтесь советоваться с опытными путешественниками и гидами. И еще — велосипедист и мотоциклист очень уязвимы на дороге, поэтому лучше выбирать более уединенные маршруты, где нет большого автотрафика. И, конечно, без подготовки отправляться в самостоятельное путешествие не стоит. Нужно заранее определиться с маршрутом и сохранить номера телефонов людей, которые придут на помощь в сложной ситуации.

Рекомендую установить на мобильный приложение с картами, которое работает в оффлайн режиме. С собой нужно брать еду и воду, налобный фонарик, дождевик, сухой комплект одежды, портативный внешний аккумулятор, зарядное устройство для мобильного, исправный шнур. Все это может спасти вам жизнь. Еще стоит иметь какой-то базовый набор инструментов. Даже если вы сами не умеете ремонтировать свою технику, можно найти человека, который поможет.