Авиадиспетчеры не готовы следить за птицами в аэропортах

Авиадиспетчеров в аэропортах обязали более усиленно следить за птицами. Новые обязанности свалились на плечи с 1 сентября. Они в общем-то и раньше были прописаны, но в более легкой форме: заметил – предупредил. А теперь всё, как им кажется, более жестко.

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В связи с изменениями профсоюз работников, которые отвечают за безопасность перелетов, обратился с жалобой в Росавиацию. Они требуют вернуть всё так, как было прежде.

Говорят, визуально следить за полетами пернатых в районе аэродромов они не могут, так как это их отвлекает от основных обязанностей – контроля за самолетами, заходящими на посадку и взлетающими, а еще за занятостью взлетно-посадочной полосы.

Смущает их еще и то, что раньше решение о посадке или уходе на второй круг принимал командир воздушного судна, а теперь, по оценке авиадиспетчеров, всё иначе:

«Теперь любое столкновение воздушного судна с птицей будет квалифицироваться как ошибка диспетчера и на него будет возложена вся ответственность за последствия».

Многие туристы склонны принять сторону авиадиспетчеров: