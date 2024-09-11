Челябинская область готовится встречать китайских туристов

В Челябинской области готовятся к приему туристов из Китайской Народной Республики. Для гостей выбирают варианты интересных маршрутов для путешествий по Южному Уралу.

«В рамках пленарной сессии участники обсудят опыт других регионов России в привлечении туристов из Китая, готовность регионального бизнеса и туристской инфраструктуры к приему иностранных туристов, а также предложат варианты туристических маршрутов по региону, которые могут быть интересны китайским туристам», – сообщили в пресс-службе АНО «Центр проектного развития территорий и туризма Челябинской области».

Губернатор региона поручил проверить готовность Южного Урала к приему туристов из Китая. На этой неделе запланирована пленарная сессия, где будут участвовать представители региональных органов власти, бизнеса сферы туризма и эксперты со всей страны.

Свой визит уже подтвердили замминистра экономического развития Забайкальского края Юлия Иванова и эксперт медицинского туризма Ирина Салеева из Санкт-Петербурга.

Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что на Южном Урале распределят субсидии на развитие туристической инфраструктуры. В этом году на эти цели направят 217 миллионов рублей.