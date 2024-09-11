Портрет иностранного туриста в России изменился

— Более половины года позади, завершился высокий летний турсезон. Увеличилось ли количество иностранных туристов в России?

— Если мы возьмем нашу статистику за полгода по въездному туристическому потоку, то у нас рост почти на 50% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Это 2,3 млн туристов, которые остановились в коллективных средствах размещения. Прежде всего это туристы из Китая. Идет бурный рост въездного турпотока из стран Ближнего Востока. Если мы возьмем, например, Саудовскую Аравию и сравним первое полугодие 2024 года с первым полугодием 2023 года, мы увидим рост турпотока в 12 раз. Из ОАЭ, Омана и Кувейта поток туристов вырос от четырех до шести раз. Примерно такой же рост у нас с Китаем. Если мы посмотрим первую половину 2023 года, то увидим, что въезд был в районе 150–170 тыс. китайских туристов, а за первую половину этого года уже достигли показателя в 500 тыс. То есть основной костяк — это Китай, страны Ближнего Востока и Индия.

— Какой турпоток из-за рубежа прогнозируете по итогам 2024 года?

— Мы планируем достичь показателя в 5 млн иностранных туристов. В прошлом году было где-то 3,8 млн, то есть рост примерно на 20%.

— Сколько туристов из Китая ожидается?

— Если брать взаимный турпоток, то около 2 млн. Если мы говорим про въезд китайцев в Россию, то это порядка 1 млн туристов. У нас такой рост пошел благодаря тому, что раскатался наконец-то механизм групповых безвизовых поездок. Плюс китайские туристы активно едут по электронной визе. То есть все те шаги, которые мы сделали в августе 2023 года по либерализации нашего визового режима, показали эффект. Тут отдельное спасибо коллегам из МИД, они огромную работу проделали. Взаимный турпоток России и Китая в этом году составит примерно половину от доковидных показателей. До пандемии было 4 млн взаимных туристических поездок. Но это уже хороший рост, в том числе по сравнению с прошлым годом.

— Удалось ли справиться с трудностями, которые возникали в первые месяцы работы механизма группового безвиза с КНР?

— Поначалу туроператоры, которые привыкали к работе по этому механизму, сталкивались с техническими сложностями. Но мы в связке с коллегами из МИД и погранслужбы механизм отладили. Сейчас серьезных проблем нет. Бывают ошибки в списках, какие-то технические моменты, но они все решаемы. В целом механизм хорошо работает. Плюс мы планируем его доработать. В частности, уменьшить количество человек в группе. Сейчас минимальный порог — это пять человек. Хотим сделать три, чтобы семьи, и прежде всего семьи с детьми, могли пользоваться этим механизмом. Потому что некоторые люди не хотят путешествовать в составе группы. Кто-то хочет поехать, например, с родственниками. И второй момент — предлагаем продлить верхний порог по длительности пребывания в РФ до 21 суток, то есть чтобы больший период времени можно было находиться на территории России и Китая по групповому безвизовому механизму. Мы уже внесли все изменения. Они прошли согласование со всеми заинтересованными ведомствами на российской стороне. Передали наши предложения китайским коллегам. Надеемся, что к концу этого года подпишем.

— Рассматривается ли в России полная отмена виз для граждан Китая?

— На данный момент нет, потому что это двусторонний механизм, дорога с двумя полосами. В целом у нас есть электронная виза, групповой безвизовый механизм. На данном этапе этого достаточно, чтобы удовлетворить запрос как китайских туристов в России, так и российских туристов в Китае. Каких-то проблем не возникает. Если нужно получить электронную визу, она выдается за шесть дней. Стоимость невысокая по сравнению с обычной визой, в районе $50.

— Накануне глава РСТ Илья Уманский предложил полностью отменить визы для дружественных стран. Поддерживаете такую инициативу?

— Вы знаете, поддержать всегда можно. Тут нужно исходить из позиции бизнеса, государства, туристов. В целом мы вместе с МИД проводим большую работу по либерализации визового режима с ключевыми дружественными странами. Прорабатываются межгосударственные соглашения об отмене виз с Саудовской Аравией, Малайзией, Бахрейном и некоторыми странами Африки, прежде всего с Кенией. Планировали подписать такое соглашение с Мьянмой. Для российских туристов там действует безвизовый режим. Хотим ввести это на двусторонней основе, чтобы граждане Мьянмы могли посещать Россию без виз. С нашей стороны такие шаги сделаны, подготовлен проект соглашения. Он согласуется с мьянмской стороной. Надеемся, что до конца этого года оно будет подписано.

— Есть ли надежда, что уже в следующем году начнутся безвизовые поездки с этими странами?

— Я очень надеюсь, потому что именно по этим странам есть запрос российских туристов и большой рост въездного турпотока. Также со всеми этими странами, прежде всего с Саудовской Аравией и Малайзией, прорабатывается открытие прямого авиасообщения. Мы надеемся, что с начала 2025 года будут запущены прямые рейсы в Саудовскую Аравию. Это позволит увеличить турпоток из этой страны в два и даже в три раза.

— Когда планируется запустить безвизовый групповой туробмен с Индией?

— Мы проект соглашения подготовили и передали индийской стороне. Пока внутригосударственные процедуры не завершились. Как только наши коллеги будут готовы, мы перейдем к финальному этапу — согласованию отдельных элементов соглашения — и выйдем уже на подписание. Это перспектива, скорее всего, уже следующего года.

— Ранее сообщалось, что министерство прорабатывает с МИД вопрос введения многократных виз в Россию, виз по прибытии, изменение срока их действия и стоимости. В какой перспективе это может произойти?

— Ключевой задачей для нас сейчас является расширение перечня стран, с которыми мы отменим визы и запустим групповые безвизовые поездки. Снижение стоимости визы, решение вопроса по многократности требует дополнительной проработки.

— Минэкономразвития сообщало, что в России могут разрешить безвизовое пребывание круизных туристов из-за рубежа на определенный срок. Когда это может произойти?

— Это на самом деле очень интересный механизм. Такой эксперимент проводился в Санкт-Петербурге. Туристы, которые прибывали на круизных судах, могли находиться там до 72 часов. Это позволяло им ознакомиться с городом и приносило России определенные экономические эффекты. Сейчас мы с Минтрансом прорабатываем расширение этого механизма. Надеемся на положительное решение в ближайшем будущем. Это позволит нарастить турпоток, в том числе из Каспийского региона. Мы с пятеркой каспийских государств планируем разработать большое соглашение по круизному туризму на Каспийском море. Оно будет включать разработку совместных туристических маршрутов. Введение безвизового режима на 72 часа позволит привлечь внимание граждан Азербайджана и Ирана к посещению России. Это наши ключевые партнеры, на которых мы нацелены и у которых есть большой интерес к Российской Федерации с точки зрения развития туристического сотрудничества.

— Может ли этот механизм быть запущен в 2025 году?

— Будем надеяться.

— В перспективе он может быть распространен на интуристов, прибывающих на самолетах, поездах?

— Нет, пока мы говорим только про круизное сообщение.

— Будет ли расширяться механизм электронной визы в Россию? Для каких стран она может стать доступна?

— Она у нас действует всего год. Сначала необходимо оценить эффект от ее реализации. Могу сказать так — уже есть понимание, по каким странам мы будем работать.

— Египет рассматриваете?

— Да, это одна из стран, которая рассматривается.

— Вы уже частично затронули тему запуска прямого авиасообщения с рядом стран. Ведется ли такая работа с Южной Кореей?

— С Южной Кореей на данный момент есть определенная геополитическая напряженность. Поэтому про запуск прямых рейсов, наверное, говорить пока рано. В целом у нас сетка довольно приличная: около 40 стран, с которыми открыто прямое авиасообщение. Плюс только за июнь мы открыли 20 новых направлений. Запущены дополнительные рейсы в Китай, во Вьетнам. То есть по тем странам, с которыми уже есть прямое авиасообщение, мы активно расширяем маршрутную сеть. Поэтому все зависит прежде всего от спроса. Будет большой спрос на туристические поездки — будет и прямое авиасообщение.

— Насколько может вырасти турпоток из России в Индонезию благодаря запуску прямых рейсов?

— Он всегда стабильно высокий. За год страну посещают более 100 тыс. российских туристов. Не уверен, что может быть двукратный рост, но в полтора раза точно. Запуск прямых рейсов создаст комфортные условия для российских туристов и снизит стоимость туристического продукта на 15–20%.

— Планируется ли запуск чартеров в Танзанию?

— С Танзанией мы сейчас тоже активно взаимодействуем. В июне было подписано межправсоглашение между министерствами транспорта России и Танзании, которое начало регулировать воздушное авиасообщение. Надеемся, что в ближайшее время прямые рейсы будут запущены. Туроператоры уже начали формировать туристический продукт.

— Возможно ли, что уже этой зимой россияне смогут путешествовать в Танзанию чартерами?

— Будем надеяться.

— Как обстоит ситуация с платежной картой для иностранных туристов?

— Этот вопрос решен с точки зрения законодательства. У нас внесены все необходимые изменения, чтобы можно было производить удаленную идентификацию иностранного туриста. Рядом банков уже сформирован продукт в виде карты туриста, который мы готовы предлагать иностранным партнерам. По некоторым странам уже есть выдача таких карт. Но говорить о массовом запуске карты туриста пока рано.

— Не так давно состоялся визит президента России Владимира Путина в КНДР. Достигнуты ли какие-либо договоренности в сфере туризма по его итогам?

— Мы с начала этого года установили довольно продуктивные связи с туристическим офисом КНДР. Весь год активно привлекали их к участию в крупнейших российских туристических выставках, провели много b2b-встреч. В ноябре планируем организовать бизнес-миссию крупнейших российских туроператоров в КНДР, чтобы они смогли посмотреть ключевые курорты страны. Наши коллеги открыли новый морской курорт, который позиционируется как курорт для российских туристов. Они активно работают над развитием инфраструктуры, обучением персонала, чтобы соответствовать самым высоким стандартам. Наш турбизнес активно формирует турпродукт именно совмещенный. Есть очень много туров, которые, допустим, организуются из Москвы или Санкт-Петербурга во Владивосток, а из Владивостока — в Пхеньян. После того как будет сформирован турпродукт и мы поймем, что российские туристы заинтересованы в путешествиях в КНДР, можно будет говорить об открытии прямого авиасообщения из Москвы. А так у нас уже есть прямой рейс из Владивостока в Пхеньян.

— Российские туроператоры начали предлагать гражданам Индонезии религиозные туры по РФ. Какие еще тематические путешествия разрабатываются для иностранных туристов?

— Мы активно работаем над программой продвижения с нашими коллегами из Центра стратегических разработок. Разрабатываем стандарты — например, Muslim Friendly, China Friendly, — чтобы адаптировать российский турпродукт под запросы туристов из разных стран. Изучаем их запросы в отношении отдыха в России. Смотрим потребности, зачем едут, что больше всего интересует. Учим наши регионы работать с иностранным туристом. Потому что Россия — это не только Москва, Санкт-Петербург, Казань и Владивосток, но это еще и регионы Сибири, Байкал, Калининград, южная часть РФ. Перед нами стоит задача под каждую страну сформировать четкий турпродукт. Причем это должен делать каждый регион, исходя из своих возможностей, туристических достопримечательностей.

— Что больше всего интересует иностранных туристов в России?

— После того как у нас произошла переориентация на туристов из Ближнего Востока и Азии, поменялся и портрет туриста. Повлияла на это и пандемия коронавируса. Два года без туризма по всему миру заставили людей пересмотреть подходы к путешествиям. Они стали более требовательными и стали с большим вниманием выбирать турпродукт. Но здесь нельзя проводить какую-то среднюю линию. Если мы говорим про туристов из стран Ближнего Востока, это достаточно состоятельные люди. Они готовы тратить большие деньги на качественный отдых. Их прежде всего интересует комфорт и интересные туристические программы. Они ориентированы прежде всего на Москву и Санкт-Петербург и не готовы к длительным переездам. У туристов из Китая совсем другие потребности. Конечно, они тоже часто посещают Москву и Санкт-Петербург, но также и Приморский край, Байкал, Мурманск. То есть их интересует экологический туризм, осмотр природных достопримечательностей. В целом портрет китайского туриста сильно изменился. Если до ковида к нам приезжали в основном пожилые семейные пары, то сейчас средний возраст китайского туриста в России снижается. Если мы говорим про туристов из Индии, для них важно наличие в отеле блюд индийской кухни. То есть их больше интересует гастрономическая составляющая.

— Россия за последние годы стала более привлекательной для туризма?