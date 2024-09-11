Стало известно, куда россияне стали чаще ездить в бархатный сезон

Спрос на поездки по России в бархатный сезон вырос на 59 процентов.

Самым быстрорастущим макрорегионом для «бархатных» путешествий стал Урал: рост спроса на поездки в УФО год к году составляет 79%, то есть почти в 2 раза. Также существенный рост показали Южный (на 67%) и Центральный (на 58%) федеральные округа.

Среди регионов наибольший рост популярности наблюдается у регионов с широкими возможностями для экотуризма: Республика Адыгея — рост год к году по бронированиям отелей и апартаментов в бархатный сезон составляет 170%; средняя стоимость ночи в местном отеле/апартаментах в этом году — 8500 рублей. Республика Крым — рост на 165%; средняя стоимость ночи — 7000 рублей. Республика Алтай — рост на 121%; средняя стоимость ночи — 8400 рублей. Республика Северная Осетия — Алания — рост на 95%; средняя стоимость ночи — 7200 рублей. Владимирская область — рост на 88%; средняя стоимость ночи — 7800 рублей.

Также рост популярности показали Карачаево-Черкесская Республика, Свердловская, Ярославская, Мурманская и Псковская области, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что китайский Хайнань занял четвертое место в рейтинге дешевого отдыха в августе у российских туристов, уступив Анапе, Сочи и Абхазии.