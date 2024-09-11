Эксперты обсудили, как развить туризм на Дальнем Востоке

Во время профильной сессии IX Восточного экономического форума «Туристический Дальний Восток: инвестиции от впечатлений» эксперты обсудили новые подходы к решению туристической привлекательности Дальнего Востока. Участники дискуссии отметили рост потока туристов в ДФО, однако доля путешествий в целом по России даже не достигает 5%.

Тропы развития

В 2023 году турпоток на Дальний Восток вырос почти на треть по сравнению с 2022 годом и составил 6,3 млн туристов. В Минвостокразвития РФ рассчитывают, что к 2030 году показатель увеличится в полтора раза. Оживлению турсферы макрорегиона помогает приток иностранных гостей — этому способствует открытие прямого авиасообщения с КНР и введение единых электронных виз. Действующее широкое меню поддержки для инвесторов (СПВ, ТОР, АЗРФ, особая экономическая зона) также значительно повышают лояльность иностранцев. На этом сделал акцент модератор сессии Павел Волков, заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

На Дальнем Востоке государство поддерживает почти 300 инвестиционных проектов в сфере туризма — это горнолыжные курорты, отели, СПА-центры, баз отдыха и глэмпинги на общую сумму более 180 млрд рублей. В Приморском крае, на Камчатке и на Байкале создаются новые крупные курорты. На федеральном уровне внедряются новые инициативы — «Тропы Дальнего Востока». На прошлогоднем ВЭФ президент России Владимир Путин поручил при разработке и реализации программы развития туристских троп обратить особое внимание на создание их на территории ДФО.

Регионы РФ представили 60 проектов на общую сумму 3,9 млрд рублей и общей протяженностью троп почти 420 км. К реализации были отобраны 18 проектов, для которых потребуется 1,7 млрд рублей из федерального бюджета. На Дальнем Востоке будет создано и обустроено 118,2 км таких маршрутов. Так, на Камчатке к 2030 году появятся тропы «Тайна голубых озер», «Авачинский перевал», «Водопад Вилючинский», «Халактырский пляж». Четыре тропы будут созданы в Забайкалье — «Сухотино», «Тужи», «Ундугун» и «Эко-курорт Кука».

Туристов много не бывает?

Скульпторы Даши Намдакова, который занимается развитием ленд-арт-парка «Тужи» в Забайкалье, украсят новый туристический маршрут, победивший в конкурсе на строительство экотроп и получивший грантовую поддержку в размере 240 млн рублей. Намдаков предложил создать ассоциацию по созданию художественных точек притяжения для Дальнего Востока и призвал к соблюдению принципа — развивать территорию, не нарушая экологию.

Александр Тертычный, генеральный директор компании «Антерра», развивающей сеть хилинг-отелей и термальных комплексов, считает, что на Дальнем Востоке много красивых мест, которые и не нужно продавать. Он убеждён, что одна из главных потребностей современного человека — растворяться в природе. Сейчас «Антерра» занимается развитием проекта «Байкальская гавань» в Бурятии.

«Увеличение количества туристов – не очень хорошо для Дальнего Востока и не этим нужно мерить привлекательность региона. Вот на Алтае слишком много туристов – они все там вытаптывают. И еще — зачем создавать новые точки притяжения, когда есть уже существующие. Нужно больше помогать малым проектам туризма. Вместо этого там строят мегапроекты. Надо строить там, где отдыхают сами местные. И давать в первую очередь возможность им хорошо отдыхать, а мы, приезжающие в ДФО, — подстроимся. Местные все тропы уже проложили до нас — там только таблички и туалеты поставить», — считает он.

Отраслевые горизонты

Необходимость развития большой и малой логистики, транспортной доступности, привлечение персонала и квалифицированных гидов сплетается на Дальнем Востоке с нехваткой средств размещения. Однако бизнесу можно не бояться вкладывать деньги в туризм на Дальнем Востоке, считает замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

«Деньги на льготное кредитование заложены. Сегодня 21 гостиница строится в ДФО по льготной ставке. Номерной фонд увеличится на 4,5 тыс. Всего в регионе сейчас работает 60 тыс. номеров. Президент Владимир Путин поручил осенью провести новый отбор по модульным гостиницам сразу на три года. Поэтому настраиваю регионы на то, чтобы готовили проекты на 2025, 2026, 2027 годы. На всю страну 15 млрд рублей предусмотрено, будет федеральный конкурс. Единая региональная субсидия тоже работает. Часть эффекта от повышения импортных пошлин направим на развитие туризма. Оптимистично смотрим в будущее туротрасли, особенно в ДФО», — отметил он.

Вахруков добавил, что в прошлом году туристов, размещенных в гостиницах макрорегина стало больше на 17%, в этом году за первое полугодие — еще плюс 12%.

В ходе сессии бизнес высказал предложение, которое поможет еще больше «не бояться инвестировать в туризм на Дальнем Востоке»: Александр Тертычный высказался за создание единого окна корпорации Туризм.РФ и банков, чтоб меньше было бюрократических проволочек для инвесторов в плане получения кредитов на развитие турбизнеса. В Минвостокразвития пообещали обсудить это предложение для ускорения запуска проектов.

Директор проектного офиса по туризму Ассоциации «Центральный федеральный округ» Станислав Аристов предложил организовать презентацию гостиниц, образовательных кампусов и площадок для трудоустройства иностранной молодежи через кооперацию с транспортными хабами — Владивосток, Хабаровск, Москва. Он полагает, что если детям иностранцев на уровне школы показать красоты и возможности обучения в России и на Дальнем Востоке в частности, — они впечатлятся, и, возможно, приедут учиться и работать здесь, а потом останутся жить.

«Таким образом через инструменты развития туризма и загрузки коллективных средств размещения мы предлагаем решить задачу по увеличению числа иностранных студентов. В майском указе президента России говорится о необходимости увеличить количество иностранных студентов в вузах РФ до 500 тыс. человек. Для этого нужен 1 млн абитуриентов, соответственно 2 млн иностранных выпускников должны знать о том, что можно учиться в России. Значит, более четырех млн школьников должны иметь возможность познакомиться с нашей страной», — говорит Аристов.

Подводя итоги мероприятия, участники отметили огромный туристический потенциал Дальнего Востока как для внутреннего рынка, так и в части привлечения гостей из АТР. Однако реализации этого потенциала пока мешает дефицит инфраструктуры, неразвитость транспортной сети, недостаточный номерной фонд и нехватка персонала, чтобы привлечь который необходимо повышать лояльность дальневосточников к работе в отрасли туризма.