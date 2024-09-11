Эксперт рассказала про проблемы для развития глэмпинга

Глэмпинги становятся все более популярным видом отдыха на Дальнем Востоке. Модульные домики с видом на горную реку, море или горы притягивают и местных жителей, и гостей из других регионов страны. О развитии этого направления и его главных проблемах рассказала президент Ассоциации по поддержке развития глэмпингов Жанна Кира.

Первоочередная проблема для развития глэмпинга на Дальнем Востоке — это создание банка территорий. Потому что если предприниматель, который планирует строить глэмпинг, ошибется с участком — это 100-процентный проигрыш. Должны быть выявлены территории, на которых можно организовывать глэмпинг, а правительство должно помочь в части организации сети снабжения и коммуникаций, особенно электричества. Также должны быть территории с возможностью организации сезонных и круглогодичных глэмпингов. Ведь это разные лоты по инвестициям: если сезонный глэмпинг можно открыть, например, за 20-25 млн рублей, то круглогодичный – минимум за 150 млн. Банк территорий должны создавать местные отделения по туризму. Инвесторам должны предлагать лоты с условиями, что это не просто земля, а участок, к которому за указанную сумму можно протянуть электричество, организовать охранные зоны. Например, в Татарстане сделали банк территорий в виде электронной платформы. Можно зайти и посмотреть, в какие территории и на каких условиях можно инвестировать. Конечно же, нужно помогать предпринимателям. Есть потрясающий опыт опять же в Татарстане, где дирекция по развитию природных территорий помогает предпринимателям в части перевода земель в нужное назначение, к примеру, из сельхозземель в рекреацию, в части сопровождения в госорганы, в организации МСП. Я в нескольких регионах, как предприниматель, делала проекты для глэмпингов. Часть средств на проекты выделяет государство, а предприниматель оплачивает только разработку финансового плана, маркетинговую стратегию. Ну и, конечно, для развития глэмпингов нужна помощь в выделении грантов. До 2028 года есть федеральные гранты для предпринимателей, Дальний Восток должен обязательно забрать часть этих средств. Еще одна помощь для уже существующих проектов – это налаживание трафика, маркетинговая стратегия. К примеру, в Московской области год назад везде висели баннеры с рекламой глэмпинга. Это ротация. По этому примеру можно установить стенд в аэропорту и показывать глэмпинги, расположенные на территории Сахалина, Камчатки, Курильских островов. И это также помощь, еще один кейс для поддержки глэмпингов и предпринимателей. Большая часть туристов, приезжающая на Дальний Восток — из Москвы и Петербурга. Поэтому и рекламу дальневосточных территорий нужно делать именно в городах, откуда идет основной поток туристов. Сейчас развитие глэмпинга стало катализатором развития модульного производства. У нас есть несколько фабрик, которые делают модульные домики, но их немного, они не удовлетворяют спрос. Если кто-то организует на Сахалине или во Владивостоке производство модулей для глэмпинга, то будет прекрасно, ведь это не только формат B2B – для отелей, но и может быть и B2C, в том числе. Конечно, сложно привозить стройматериалы, но если их производство будет налажено на месте, то будет замечательно, потому что эти домики необходимо постоянно обслуживать – в выигрыше будут все.