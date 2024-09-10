В Ассоциацию туризма Приазовья подали более 50 заявок

Более 50 компаний в разных регионах юга России, работающих в туристической отрасли, подали заявки на участие в Азовской межрегиональной ассоциации туризма (АМАТ), созданной летом этого года для привлечения отдыхающих со всей России и из-за рубежа на курорты Приазовья. Об этом ТАСС сообщили в организации.

Ассоциация объединяет Запорожскую, Херсонскую, Ростовскую области, Донецкую Народную Республику, Крым и Краснодарский край. Идея ее создания возникла на первом туристическом форуме в Бердянске Запорожской области, который состоялся 29 июня, собрав более 200 участников из находящихся на берегу Азовского моря регионов.

"Заявки на участие в АМАТ подали более 50 организаций туристической отрасли. Это различные туркомпании, авиакомпания из Ростова-на-Дону - "Донавиа", а также отельеры, небольшие базы отдыха. Ассоциация создана для единого продвижения туристического продукта Приазовья, это и общий брэндинг, и проведение общих рекламных компаний на федеральном уровне. Эта работа уже ведется", - рассказали в ассоциации.

В числе основных целей также перечислили участие в реализации стратегии развития Приазовья до 2040 года, "разработку и утверждение единого календаря событий, формирование единого позиционирования Приазовья на федеральной туристической карте". Таким образом, ассоциация призвана стать инструментом в продвижении Приазовья "как уникального направления, привлекающего внимание как российских, так и зарубежных туристов".

Официальное открытие организации пройдет в конце сентября, добавили в ассоциации. К этому событию, а также ко Дню туризма будет совершен автопробег вокруг Азовского моря, который стартует из Запорожской области и проследует через все прибрежные регионы.