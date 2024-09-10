В Саратовской области создадут глэмпинг-клуб

Банк ДОМ.РФ профинансировал проект глэмпинг-клуба «Экспедиция — Хвалынск» в Саратовской области. Объем финансирования составил 104‚6 млн рублей.

Уникальный глэмпинг-клуб расположится на берегу Волги, площадь территории 93 тыс. кв. метров. Парк включает 30 благоустроенных модульных домов, вместимость каждого — до четырех спальных мест. Часть домов будут оборудованы фурако — купелями с подогревом. Помимо комфортного проживания в красивой местности на берегу Волги, туристам будут доступны услуги банного и ресторанного комплексов, разнообразие всесезонного активного отдыха, зоны барбекю, детские игровые площадки и многое другое. Организаторы парка рассчитывают, что в парке каждый гость сможет выбрать варианты отдыха по своим интересам: банная культура, спортивный досуг, зона для занятий йогой, а также знакомство с местной гастрономией и культурой.

Строительство уже началось и в начале 2025 года глэмпинг-клуб будет открыт для туристов.