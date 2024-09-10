Экспедиция «Чистой Арктики» направляется на Мыс Челюскин

Экспедиция "Чистая Арктика" направляется сейчас на Мыс Челюскин - за два месяца здесь, на одной из самых труднодоступных полярных станции России, участники похода оборудуют жилье для волонтеров и начнут уборку территории от скопившегося за десятилетия мусора - по предварительным подсчетам, на мысе может находиться до 40 тысяч бочек из-под ГСМ. Волонтеры протестируют на полуострове и новую технологию уборки АЗРФ.

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Как рассказали в штабе "Чистой Арктики", членов команды и волонтеров ожидает длинный путь: "Михаил Сомов" уже завершил стоянку на остров Колгуеве, выдержал небольшой шторм, завез грузы обеспечения на полярную станцию Малые Кармакулы на Новой Земле. Сейчас ветеран Арктики находится в районе Амдермы, а впереди у него многодневное путешествие по Карскому морю по направлению к северной оконечности Таймыра.

Это и есть край земли - самую северную материковую точку Евразии русский штурман Семен Челюскин открыл в 1742 году на собачьей упряжке. А 90 лет назад полярники под руководством Ивана Папанина построили на необитаемом берегу метеостанцию, которую так и назвали - Мыс Челюскин.

У Таймыра научно-исследовательское судно Росгидромета "Михаил Сомов" планирует пришвартоваться в сентябре. Здесь, где смыкаются волны двух морей - Карского и Лаптевых, где белые медведи пестуют своих малышей, а кайры и чистики высиживают птенцов, земля страдает от тонн ржавого железа и просачивающихся в почву ГСМ: промышленные отходы отсюда практически не вывозились, в результате чего скопилось десятки тысяч топливных бочек!

Сегодня на полярной станции Мыс Челюскин несут службу трое метеорологов. Но они занимают только часть жилого комплекса, остальные помещения законсервированы. Задача экспедиции - оборудовать их для постоянного присутствия волонтеров, ученых, специалистов, которые в дальнейшем будут заниматься очисткой территории и мониторингом экологической ситуации. Нынешней осенью на Челюскине начнут работу десять первых добровольцев из разных концов страны. В команде - строители, сварщики, сантехники, прошедшие строгий предварительный отбор.

- Наша задача к концу сезона, когда "Михаил Сомов" будет возвращаться обратно, погрузить на судно и отправить в Архангельск первые партии металлолома (200-литровые бочки из-под топлива), - рассказывает руководитель общественного экологического проекта "Чистая Арктика" Андрей Нагибин. - Кроме того, планируем получить ортофотоплан и разработать технологии уборки, которые потом можно будет мультиплицировать на другие территории Арктики.

Важно, что подготовка к экспедиции заняла гораздо больше времени, чем продлится сама уборка: необходимо было тщательнейшим образом собрать на "Сомове" 16 тонн грузов - оборудование, технику, стройматериалы.

- Если дома за шпатлевкой можно сбегать в магазин, то на Мысе Челюскин сбегать некуда - что привезли, с тем и работаем, - поясняет Андрей Нагибин.

Он также рассказал, что передвигаться экспедиция будет на квадроцикле с прицепом: это необходимо для того, чтобы не оставлять на поверхности заповедных мхов "раны", которые раньше наносила гусеничная техника.

Кстати, Мыс Челюскин - это еще и музей полярных исследований! На станции сохранились самые первые дома, поставленные Иваном Папаниным и его соратниками. "Законсервированные артефакты" советских полярников планируется в дальнейшем атрибутировать и сделать частью истории России. По словам зампреда правительства Архангельской области Игоря Мураева, это не первая "санитарная" экспедиция, стартующая из столицы Поморья: из Архангельска волонтеры "Чистой Арктики" отправлялись ранее на Новую Землю, Землю Франца-Иосифа, наводили порядок на островах дельты Северной Двины, на территории Новодвинской крепости. А в целом с 2021 года добровольцы собрали в Арктической зоне России 12 тысяч тонн отходов.

Тем временем

В августе в Ненецком автономном округе волонтеры завершили уборку поселка Старый Варандей. За три года в рамках федерального экологического проекта "Чистая Арктика" 52 добровольца собрали здесь 700 тонн металлолома, а также очистили от ТКО 20 гектаров арктического побережья. Во время последней двухнедельной экспедиции в Старом Варандее работали волонтеры из Ростовской, Московской, Волгоградской, Оренбургской, Иркутской и Архангельской областей, Ставропольского и Краснодарского края, Республики Крым. Они убирали наследство СССР - большое количество бочек из-под ГСМ, металлолома, а также другой мусор годами скапливались на побережье НАО за время работы геологов.