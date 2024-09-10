Пассажиру Utair померещилась перестрелка на борту самолета

Пассажиру российской авиакомпании Utair померещилась перестрелка на борту самолета, летевшего из Москвы в Уфу. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

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По данным источника, примерно через час после вылета Boeing 737 из столичного аэропорта Внуково путешественник по имени Руслан З. начал кричать и звать полицейских. Россиянин уверял, что его тело находится в огне, а попутчики в него стреляют. Чтобы защититься от вымышленных пуль, мужчина стал рвать бортовые журналы и прикрываться ими как щитом.

Члены экипажа доложили о произошедшем командиру воздушного судна, усадили дебошира в кресло и связали его. Дальнейший полет нарушитель порядка провел под постоянным контролем бортпроводников. После посадки его передали полицейским и врачам для определения состояния. По предварительным данным, на рейсе он находился в наркотическом опьянении.

В начале июля другой пассажир самолета российской авиакомпании устроил дебош на борту из-за галлюцинаций. Он заявил, что лайнер преследуют истребители, а потом начал расспрашивать членов экипажа и попутчиков, не видят ли они зеленого мальчика и не слышат ли детский плач.