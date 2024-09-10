Мужчина продал квартиру ради путешествия по Ямалу и стране

Свою поездку столичный путешественник начал из деревни в Смоленской области, а конечной точкой поездки станет Хабаровский край.

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Александр Колесников - 38-летний путешественник из Москвы. Мужчина продал свою квартиру, что объехать всю страну на автомобиле и побывать в самых необычных местах. Свою поездку он назвал «Аритмией по России», так как его маршрут напоминает кардиограмму. Накануне мужчина приехал на Ямал, а именно в Новый Уренгой.

- Как всегда северная природа производит впечатление. Уже не в первый раз на Севере, но каждый раз впечатляет, – рассказал «Ямал 1» Александр.

По пути мужчину сопровождали приключения. Например, по дороге из Сургута путешественник помог вахтовику, чей автомобиль съехал в кювет. Мужчина на УАЗе вытащил легковушку с помощью троса.

Уже завтра, после отдыха, Александр планирует начать изучать газовую столицу России и ближе знакомиться с Ямалом.

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