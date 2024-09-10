Новое расписание поездов из Анапы в Керчь вводится с 13 сентября

Новое расписание пригородных поездов Анапа-Керчь-Анапа вводится с 13 сентября. Электрички курсируют по пятницам, выходным и праздничным дням.

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С ближайшей пятницы, 13 сентября, поезд № 6805/6806 будет отправляться из Анапы в 12:30 с прибытием в Керчь в 14:38 часов. В обратном направлении состав № 6807/6808 тронется в 14:53. На вокзал Анапы пассажиры приеду к 17:00 часам.

— Пожалуйста, будьте внимательны и учитывайте данные изменения при планировании ваших поездок, — говорится в сообщении на сайте Южной пригородной пассажирской компании.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов можно на сайте ug-ppk.ru, а также в мобильном приложении «В путь – билеты на электрички». Расписание маршрута Анапа-Керчь Южная Новый парк-Феодосия-Анапа не меняется.

Ранее «Кубань Информ» писал, что по новой трассе от Екатеринбурга до Краснодара можно будет добраться на 12 часов быстрее. На строительство «Юго-Западной хорды» потребуется более полутора триллиона рублей.