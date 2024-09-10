Волгоградскую область посетили полтора миллиона туристов

В январе-августе 2024 года регион посетили 1 млн 467 тысяч туристов. Это на 20,8% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.

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Туризм – одна из развивающихся сфер Волгоградской области. По информации российских сервисов бронирования, минувшим летом Волгоград вошел в рейтинг 5 наиболее популярных мест для отдыха по рекам и озерам.

В Волгоградской области совершенствуется инфраструктура гостеприимства, реализуются инвестиционные проекты.

В 2023-2024 годах объем средств на развитие отрасли составил почти миллиард рублей, рассказали в пресс-службе администрации Волгоградской области.

В 2025 году в областной столице завершат создание современного визит-центра у подножия Мамаева кургана. Вопросы развития мемориального комплекса и всего исторического центра Волгограда рассмотрели Андрей Бочаров и Владимир Марченко в ходе рабочей поездки.

Привлечению гостей способствует и событийный туризм – в регионе проходит популярный молодежный фестиваль #ТриЧетыре, который имеет шансы выйти на международный уровень. Туристы съезжаются и на арбузный фестиваль в Камышине, и на праздники «Дубовская лоза», «Ахтубинский помидор» и другие.

Участие региона в крупных выставках всероссийского и международного масштаба позволяет презентовать потенциал Волгоградской области в сфере туризма.

Напомним, что до 2034 года планируется увеличить ежегодное число путешественников до 5 млн человек.

Комплексная работа для достижения намеченной цели идет с привлечением возможностей нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».