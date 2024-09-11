На фестивале в Ингушетии проведут рекордное количество мастер-классов

В Магасе в конце сентября состоится фестиваль ремесленников «Край мастеров», на котором проведут сотню мастер-классов для всех желающих. Гостей мероприятия обучат национальным ремесленным техникам.

Фестиваль народных промыслов откроется в Магасе 28 сентября и будет приурочен к 100-летию государственности Республики Ингушетия. В течение трехдневного форума проведут около 100 мастер-классов, а также организуют развлекательную программу.

«Наш фестиваль будет трехдневным, по ремеслам у нас в среднем в день будет 30 мастер-классов. Практически все направления берутся: гончарное дело, кожевенное ремесло, работа по дереву и так далее, то есть по всем направлениям. У нас есть ремесленники, они меняются, то есть в течение этих 3 дней по 30 мастер-классов будет проведено, 90 — суммарное количество. Я думаю, каждый найдет себе интересное занятие», — рассказал «ТАСС Кавказ» и. о. министра молодежной политики и туризма Ингушетии Адам Мальсагов.

По его словам, участие в фестивале примут местные и приглашенные мастера, в том числе из Ставропольского края и других регионов.

В 2024 году отмечается 100-летие ингушской государственности. 7 июля 1924 года была образована Ингушская автономная область в составе РСФСР с центром во Владикавказе. Она просуществовала 10 лет. В апреле 2021 года президент России Владимир Путин распорядился создать организационный комитет для подготовки к празднованию в 2024 году 100-летия образования Ингушетии.