Пять идей для weekend-побега из столицы

Шум московского метро стихает, сменяясь шелестом листвы и пением птиц. Воздух, еще вчера пропитанный выхлопными газами, вдруг наполняется свежестью сосновой хвои и речной прохлады. Не верится, что до этой умиротворяющей красоты – всего пара часов езды от столицы. Куда поехать отдохнуть на выходных? Выбор очевиден!

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Завидово

На границе Московской и Тверской областей, раскинулся национальный парк «Завидово» — настоящая находка для любителей экотуризма и отдыха на природе. Здесь жизнь течет иначе, медленно, величаво, как течение рек, что петляют среди вековых деревьев. Любителей активного отдыха и спорта не оставят равнодушными велопрогулки по живописному «Ямскому лесу», где можно понаблюдать за животными в их естественной среде обитания.

А что насчет духовного отдыха? Храмовый комплекс Успения Пресвятой Богородицы, построенный в конце XV века, перенесет в прошлое и позволит ощутить силу веры, пропитанную многовековой историей. Если захочется прикоснуться к истории, то стоит отправиться на экскурсию в величественный Завидовский путевой дворец или на Ямщицкую станцию, где когда-то останавливались конные экипажи, следуя по пути из Петербурга в Москву. Именно возможность выбора: от активных маршрутов до созерцания природы и погружения в историю, делают отдых в Завидово таким притягательным.

Звенигород

Город с характером, основанный в XII веке Юрием Долгоруким. Достопримечательности Звенигорода притягивают любителей истории и ценителей уютной атмосферы старинных городов. Здесь можно встретить всё: от величественных церквей до уютных, почти деревенских улочек, с домами, помнящими шаги Чехова. Главное украшение города — Саввино-Сторожевский мужской монастырь. Он, словно сошедший со страниц древней летописи, хранит в своих стенах истории, полные духовности и тайн.

Звенигород часто называют «Подмосковной Швейцарией» и считают одним из самых интересных мест Подмосковья, холмы и река Москва придают ему ту самую размеренность и спокойствие, которых так не хватает в шумной столице. Атмосфера старинного города — как шаг назад в прошлое, где, прогуливаясь по тихим улочкам, чувствуешь себя героем старинной повести.

Таруса

Маленький городок на берегу реки Оки, ставший вторым домом для многих известных писателей и поэтов. Дом-музей семьи Цветаевых и Константина Паустовского, погружённые в густую зелень садов, напоминают, что вдохновение действительно может быть связано с местом.

Думаете, что посмотреть в Тарусе, кроме знаменитой набережной и домов известных авторов? Музейно-краеведческий центр «Дом Поздняковых» приветливо открывает двери для любознательных путешественников, желающих погрузиться в атмосферу купеческого быта XIX века. А ценителям живописи по душе придется музей‑усадьба Поленово, уникальный памятник культуры и истории, который сохранился практически в первозданном виде.

Таруса не раскрывается сразу, ее стоит разгадывать постепенно, шаг за шагом, от улички к улочке. Заглянуть в старинные дворики, побродите по переулкам, и кто знает, какая интересная встреча ждет вас за следующим поворотом.

Коломна

Город-крепость, гордо возвышающийся над просторами истории. Прогулка по Коломне — словно путешествие во времени, удивительный сплав стилей и эпох. Могучие стены Коломенского кремля, памятника оборонительного зодчества XVI века, хранят память о былых сражениях и великих победах. На извилистых улочках, будто случайно встречаются старинные церкви с куполами-луковками и изящные особняки XIX века, резные наличники деревянных домов соседствуют с витражами модерна. Эта гармония противоположностей не может не вдохновлять художников, дизайнеров и архитекторов. Неудивительно, что Коломна – одно из самых популярных направлений для отдыха на выходных.

Город умеет удивлять не только архитектурными шедеврами, но и гастрономическими изысками. Поклонникам кулинарии стоит заглянуть в музей «Коломенская пастила», где можно попробовать фирменное лакомство или даже поучаствовать в мастер-классе и узнать секреты изготовления.

Руза

Город, раскинувшийся на берегах живописной реки Руза, будто создан для тех, кто мечтает об отдыхе на природе и ищет, куда уехать из Москвы на выходные. Озернинское водохранилище и озеро Тростенское притягивают любителей рыбалки и водных видов спорта. В окрестных лесах можно бродить часами, наслаждаясь тишиной и свежим воздухом и так легко мечтается о вечном. Руза — это не только природа, но и история. Недалеко от города находится деревня Петрищево, известная благодаря Зое Космодемьянской. Там расположен расположен мемориальный комплекс «Зоя», можно увидеть редкие фотографии, документы, личные вещи героев, пройти по залам, воссоздающим атмосферу тех лет, и даже записать рассказ о своих близких — участниках войны, пополнив ряды "Бессмертного полка". А тем, кто хочет погрузиться в атмосферу XIX века и прикоснуться к жизни русской аристократии, стоит заглянуть в усадьбу Волынщино-Полуэктово — живописный уголок, который хранит память о былых балах и литературных вечерах.