Новороссийцы просят чиновников вернуть им пляж

Жители Новороссийска требуют вернуть пляж у мемориального комплекса «Малая Земля». Обращение подписали 500 жителей третьего микрорайона города-героя.

«В Новороссийске жители третьего микрорайона собрали пятьсот подписей под письмом с просьбой о восстановлении официального пляжа рядом с мемориалом «Малая Земля», - сообщают местные жители.

Местные жители отметили, что пользуются этим пляжем несколько десятилетий. Также они рассказали, что пляж находится в плохом состоянии, там не убирается мусор.

Депутат ответили, что для пожилых жителей организуют пляж в зоне отдыха, а на территорию уберут мусор. Активисты не приняли это предложение.

Накануне «ФедералПресс» писал, что США ввели санкции против несуществующего тоннеля под Черным морем между Крымом и Кубанью.