В Перми хотят ввести туристический налог

Если некоторые регионы после принятия Закона о туристическом налоге спешат с нормативными актами или хотя бы заявлениями о том, что введут его у себя, то другие не торопятся. Так, сегодня стало известно, что со следующего года собирать новый налог, скорее всего, начнут в Перми – во всяком случае администрация города прорабатывает этот вопрос, рассчитывая дополнительно получить в бюджет более 66 млн руб.

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А вот депутаты законодательного собрания Свердловской области пока отказались увеличивать фискальную нагрузку. По словам председателя Комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма Елены Чечуновой, введение налога предполагает дополнительное администрирование и может негативно сказаться на турпотоке, поскольку приведет к удорожанию гостиничных услуг. Ранее похожую позицию высказывала Уральская ассоциация туризма. В письме региональному правительству представители бизнеса отмечали, что турналог станет заградительной мерой для развития в первую очередь делового туризма – важного для Екатеринбурга.

Еще летом от введения туристического налога отказались в Крыму.

«Считаю нецелесообразным введение туристического налога до окончания специальной военной операции. Как только цели СВО будут достигнуты, мы проанализируем результаты регионов и вернемся к этому вопросу», – написал в своем телеграм-канале глава республики Сергей Аксёнов. Ранее, кстати, Крым отложил введение курортного сбора.

Но тех регионов, которые объявили о желании ввести налог, значительно больше. В частности, он, скорее всего, появится в Суздале (а затем и в других городах Золотого кольца), Сортавале (а с 2030 года на территории всей Карелии), в Ростове-на-Дону, Таганроге, Вологде, Пскове, Калининградской области, Республике Алтай, Чувашии, Ингушетии, Дагестане, Бурятии, Камчатском крае, в Астраханской области. Здесь, кстати, кроме туристического налога, «диких» туристов со следующего года обяжут платить экологический сбор – этот вопрос накануне решали на всенародном голосовании и более 96% его участников высказались за. «Экосбор позволит гостям нашего региона финансово поучаствовать в восстановлении естественных запасов», – прокомментировал губернатор Игорь Бабушкин.

Кроме того, туристический налог наверняка появится там, где проводится эксперимент по курортному сбору, – в Ставропольском, Краснодарском и Алтайском краях, в Санкт-Петербурге и на федеральной территории «Сириус».

Между тем даже в регионах, где дали добро, признаются, что панацеей не станет. Например, по словам главы Республики Алтай Андрея Турчака, около 70% отелей в регионе не зарегистрировано официально. Это значит, что они в перечень плательщиков налога не попадают. Или другой пример: в прошлом году Краснодарский край посетили 18,6 млн туристов, при этом из них лишь треть остановились в средствах размещения, включенных в реестр операторов курортного сбора.

Напомним, в июле Госдума приняла поправки в Налоговый кодекс, предусматривающие введение туристического налога. Заработает закон с 1 января 2025 года. Конкретную сумму будут устанавливать муниципальные образования. Планируется, что ставка будет расти с 1% от стоимости проживания в 2025 году до 5% с 2029 года, но не менее 100 руб. в сутки.

В конце августа в телеграм-канале «Крыша ТурДома» мы проводили опрос на тему туристического налога. Более половины участников голосования высказались против этой инициативы и считают, что в итоге лишь подорожает размещение в отелях.