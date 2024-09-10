$90.39+0.5699.91+0.19
Почта

Доехать из Екатеринбурга до Краснодара можно будет на 12 часов быстрее

Трасса ЮЗХ уменьшит время пути из Екатеринбурга до Краснодара на 12 часов

Новая трасса уменьшит путь из Екатеринбурга до Краснодара
© runews24.ru

Проект строительства трассы «Юго-Западная хорда» (ЮЗХ) позволит сократить время в пути от Екатеринбурга до Краснодара с 36 до 24 часов, сообщил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

На реализацию этого проекта потребуется 1,7 трлн рублей, из которых около 500 млрд рублей будут привлечены из внебюджетных источников. Планируется создание четырех- и шестиполосного бесшовного коридора, который начнется в Тюмени и пройдет через Екатеринбург и Казань, заканчиваясь на дальнем обходе Краснодара.

В маршрут также включены обходы Тольятти, Саратова, Волгограда и Краснодара. В рамках проекта предстоит построить новые участки протяженностью 1 192 км.

По словам Вячеслава Петушенко, уже разработаны транспортная и финансовая модели проекта, однако на данный момент правительство еще не выделило средства на проектирование трассы.

Ранее в аэропорту Сочи была отмечена задержка нескольких рейсов из Москвы. Также подземный трамвай до аэропорта Краснодара должны запустить через шесть лет.

Отдых в России
Вячеслав Петушенко
Автодор