Новая трасса уменьшит путь из Екатеринбурга до Краснодара

Трасса ЮЗХ уменьшит время пути из Екатеринбурга до Краснодара на 12 часов

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Проект строительства трассы «Юго-Западная хорда» (ЮЗХ) позволит сократить время в пути от Екатеринбурга до Краснодара с 36 до 24 часов, сообщил председатель правления «Автодора» Вячеслав Петушенко.

На реализацию этого проекта потребуется 1,7 трлн рублей, из которых около 500 млрд рублей будут привлечены из внебюджетных источников. Планируется создание четырех- и шестиполосного бесшовного коридора, который начнется в Тюмени и пройдет через Екатеринбург и Казань, заканчиваясь на дальнем обходе Краснодара.

В маршрут также включены обходы Тольятти, Саратова, Волгограда и Краснодара. В рамках проекта предстоит построить новые участки протяженностью 1 192 км.

По словам Вячеслава Петушенко, уже разработаны транспортная и финансовая модели проекта, однако на данный момент правительство еще не выделило средства на проектирование трассы.

Ранее в аэропорту Сочи была отмечена задержка нескольких рейсов из Москвы. Также подземный трамвай до аэропорта Краснодара должны запустить через шесть лет.