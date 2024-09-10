Куда отправиться осенью в Омской области

Осень – самое время перезагрузиться перед холодами с горячим чаем, теплым пледом и разговорами по душам. Тем же, кто не желает сидеть на месте, предлагаем отправиться в увлекательное путешествие. В каждом регионе найдутся локации, которые интересно посетить. Омская область пока еще не успела в полной мере реализовать свой туристический потенциал, а потому у заядлых путешественников есть уникальная возможность изучить самые красивые места сибирского региона без толп туристов и полюбоваться осенними пейзажами. «ФедералПресс» подготовил путеводитель по необычным туристическим местам Омской области.

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Соленое озеро Эбейты

Расположенное в юго-западной части Омской области озеро в течение всего года приманивает к себе туристов. По легенде, реликтовое озеро Эбейты сохранилось с древних времен в Сибири через внутреннее море. Флора здесь представлена только галофитами, некоторые из них даже занесены в Красную книгу. За соленую воду водоем даже называют Мертвым морем.

Говорят, что применение грязей из озера по пользе для здоровья превосходит даже поездку на курорты Черного моря. Они эффективны для лечения многих травм и болезней, включая последствия переломов, радикулиты и гаймориты.

Экскурсоводы обычно приглашают туристов в юрты, где за чаем со сладостями рассказывают им историю местности, а также посвящают в особенности казахской культуры.

Как добраться

Расстояние от Омска до озера Эбейты составляет около 140 километров. До Мертвого моря организуются экскурсионные туры, куда входят проезд и услуги гида. Кроме того, можно добраться до озера на автомобиле.

На машине удобнее всего добраться до поселка Москаленки, а позже ехать по накатанным дорогам к озеру. Однако в конце пути придется пройтись. Следует помнить, что никакой инфраструктуры на озере нет, за исключением информационных табличек.

Вблизи водоема нет населенных пунктов, ближайший – село Гвоздевка в Москаленском районе, от которого расстояние до Мертвого моря составляет чуть меньше 5 километров. Именно оно является главным ориентиром, из Омска к нему ведет трасса Р393.

Страусиная ферма

Если есть желание душевно провести выходной с семьей и не выезжать далеко, то советуем отправиться на встречу со страусами. Ферма с этими нелетающими птицами находится в селе Усть-Заостровка.

По мнению экспертов, осенью тоже немало мест, где можно отдохнуть

Здесь проживают не только страусы, но и другие животные. За отдельную плату можно на открытом фургончике отправиться на сафари туда, где в естественной среде обитания живут маралы, яки, верблюды.

Если говорить о ценах, то взрослые посетители (от 14 лет и старше) платят за вход 300 рублей, а за детей нужно внести 150 рублей. Малыши до трех лет смогут пройти бесплатно. Сафари обойдется взрослым гостям в 150 рублей, детям – в 50 рублей, а малыши до пяти лет могут участвовать бесплатно. Ферма работает в выходные дни с 11:00 до 17:00.

Как добраться

Ферма находится в селе Усть-Заостровка, по адресу: улица Луговая, 1. На машине следует ехать по Черлакскому тракту в сторону Ачаирского монастыря до указателя «Страусиная ферма», а дальше по асфальтовой дороге прямо.

Потаенный край пяти озер

Природный комплекс «Пять озер», куда входит Линево, Данилово, Шайтан-озеро, Урманное и Потаенное находится в 250 километрах от Омска, на границе Муромцевского района Омской области и Кыштовского района Новосибирской области.

Это необычная зона с чистой водой, а с каждым водоемом связаны различные легенды. Здесь же находится село Окунево. Это центр пристального внимания ученых и любителей эзотерических легенд. Туристы могут посмотреть здесь урочище Темеряк – большой останец соснового бора на берегу реки.

Здесь можно отдохнуть на туристической базе, а для тех, кто любит дикий отдых в палатках, непременно найдется классное место с живописным видом.

Также можно посетить общину адептов индийского гуру Шри Хайдакхан Вале Баба (Бабаджи) или Шайтан-озеро.

Как добраться

Озера расположены в Муромцевском районе. От Омска до Муромцева ходят рейсовые автобусы (несколько раз в день). Дальше необходимо добраться до деревни Окунево – это еще 30 километров и примерно час езды на автобусе.

Древний город

Если есть желание окунуться в эпоху средневековья, то советуем вам отправиться в Тару. Там находится старинная крепость из дерева, которая выглядит так, будто только вчера тут русские воины защищали границы от монгольских племен.

Вообще Тара – старейший и второй по величине город Омской области, центр культурной, а также событийной жизни севера сибирского региона. Именно здесь проходит Всероссийский театральный фестиваль «Сотоварищи», создан дом-музей народного артиста СССР, почетного жителя города Тары Михаила Ульянова, имя всенародно любимого актера носит Северный драматический театр.

Более 10 лет на месте Тарской крепости ведутся масштабные археологические раскопки. Особую атмосферу создают сохранившиеся в центре города купеческие особняки.

Гостям Тары предлагают пройти по пешеходному туристическому маршруту. Прогулку следует начать у знака к 400-летию основания Тары на Юбилейной площади. Тут же расположен фрагмент реконструированной Тарской крепости. Если пройти немного вглубь, то можно увидеть Спасский храм, который был построен в 1776 году.

В Таре можно также посетить историко-краеведческий музей, художественный музей, Самсоновский мост через Иртыш, памятник основателям Тары или памятник Ермаку.

Как добраться

Город Тара расположен в 300 километра от Омска. Доехать сюда можно на рейсовых автобусах, которые несколько раз в день отправляются с автовокзала. Время в пути составляет 5–6 часов – в зависимости от маршрута.

На автомобиле доехать до Тары из Омска можно за 4 часа. Ехать сюда лучше с ночевкой, да и проблем с размещением не будет – в городе работает около десяти гостиниц. Если говорить о питании, то в Таре есть несколько кафе и много магазинов, но в дорогу обязательно нужно взять перекус и воду.

Старина Сибирская и зоопарк в Большеречье

Еще одна этнографическая локация, которая будет интересна туристам разных возрастов, – комплекс «Старина сибирская» и уникальный, единственный в России сельский зоопарк в Большеречье.

Комплекс «Старина Сибирская» представляет собой музей под открытым небом из нескольких домов. Сотрудники музея не просто проведут экскурсию, но и в режиме интерактивного спектакля расскажут о быте купцов, крестьян, ремесленников и других людей той эпохи. Здесь же можно пройти мастер-класс по изготовлению тряпичных кукол и по другим народным промыслам, посмотреть домашний скот и, конечно же, посетить знаменитый зоопарк.

Как добраться

От Омска до Большеречья – 200 километров. В качестве основного транспорта туристы используют автобусы или маршрутки, которые ходят с автовокзала, или добираются на личных автомобилях. В последнем случае необходимо выехать из Омска по трассе Р-402 в сторону Тюмени, после круговой развязки следует двигаться по трассе Омск – Тара 52К-4. Дорога занимает в среднем около 3 часов.

Мнение эксперта

Директор одного из туристических агентств Омска Анастасия Дядич считает, что в Омской области можно планировать маршруты выходного дня, на которых удастся получить яркие впечатления и эмоции.

«Проблемой отдыха в районах Омской области я бы назвала нехватку объектов размещения, соответствующих современным требованиям туристов. Многие объекты устарели и физически и морально: отсутствие санузлов в номерах, старый ремонт и мебель – это главные проблемы размещения в удаленных районах. В то же время могу сказать, что в регионе активно развивается строительство новых объектов размещения с акцентом на уединение и близость к природе но с сохранением всех благ цивилизации – глэмпингов. Если говорить о нашем опыте, гостей города Омска привлекает Муромцевский район, как сосредоточение и природных, и этнографических точек притяжения. А омичи стараются разнообразить выходные поездками или по новым для себя локациям или новыми видами транспорта: теплоход, байдарки – все это популярно в последних двух сезонах», – считает глава турагентства.

Рекомендуем прочитать интервью с замминистра культуры Омской области Светланой Бакулиной. Она рассказала об уникальных локациях и о том, чем еще интересен сибирский регион.