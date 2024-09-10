Пляжи в бухте Инал и Новомихайловском благоустроят

Пляжи в бухте Инал и п. Новомихайловском благоустроят в Туапсинском районе. Идеи получили господдержку в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

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Субсидию в сумме 13 млн рублей направят на обустройство зон отдыха и новое оборудование. Отбор на федеральном уровне также прошли еще три территории района. В Джубге, Ольгинке и Южном организуют доступную среду для людей с ограниченными возможностями здоровья. Для маломобильных туристов оборудуют подъезды, подъёмники и дополнительные пандусы. На это государство выделяет более 10 млн рублей.